Entre lágrimas, la familia de Lara desmintió amenazar al dueño del pitbull

'No sé si se vive, son días muy difíciles, trato de hacer que sean los días iguales que antes pero no se puede'. Así describió Bárbara la situación que atraviesa tras la muerte de su hija Lara (9), luego de ser atacada por un pitbull en el barrio Maliman, de Rawson. La mujer desmintió en Canal 13 que ellos hayan amenazado a la familia del dueño de perro.

'Me da mucha impotencia porque este señor dice que nosotros lo amenazamos y no es así, ni siquiera nos atrevimos a pasar por su casa, que no diga eso porque ya demasiado daño nos ha hecho', relató la mujer. Bárbara aseguró que los dueños del perro jamás se acercaron a hablar con la familia de Lara tras el ataque del pitbull.

'Nos hubieran dicho que se soltó el perro, que no pudieron hacer nada, no sé, pero nunca se acercaron, y ahora empiezan a hablar cosas que no son', expresó la mamá de Lara. 'Poner una abogada por esto, sacando dinero de donde no tenemos, te genera mucha impotencia, mucho dolor. Todavía no pasamos por la casa donde le pasó eso a mi hija', agregó.

Por último, Bárbara contó ante este medio que ella es parte de una cooperativa de limpieza, que trabaja en el barrio, y tuvo que hablar con su jefe porque no está preparada para pasar por el lugar donde murió Lara. 'Todavía no puedo. Algún tendré que volver y limpiar el frente de la casa donde le pasó eso a mi hija. Ahora yo no los quiero ver', remarcó.