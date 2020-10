Imperdible: la muestra al aire libre que refleja las mejores postales de Jáchal

Debido a la pandemia global por el coronavirus todos a diario recibimos una gran cantidad de noticias negativas, relacionadas con este contexto. A raíz de esto el arte funciona como una pequeña vía de escape de la realidad por un corto periodo de tiempo. El reconocido fotógrafo de Jáchal, Roberto Ruiz, comprendió esto y decidió seguir compartiendo uno de sus mejores trabajos con los vecinos del departamento.

Hacen aproximadamente ocho meses que Ruiz comparte su arte con los vecinos de Jáchal, mediante una muestra fotográfica al aire libre en la plaza departamental. Si bien sería lógico pensar que después de tanto tiempo los jachalleros ya no se sientan atraídos por estas postales, el fotógrafo manifiesta que cada vez que retira estas imágenes muchas personas comienzan a preguntarle cuando va a presentar una nueva producción ya que les encanta su trabajo.

"La gente ya se ha acostumbrado a verlas, cuando saco la muestra de la plaza me empiezan a preguntar cuando voy a hacer la próxima. Realmente son impactantes porque cuentan pequeñas historias, pero no vale que yo lo diga. Vos te detenés a mirar una foto y no necesitás toda la mañana para leerla", expresó el artista.

Acerca del contenido de la muestra, Ruiz contó que consiste en el trabajo de todo un año tratando de mostrar la cultura sanjuanina y argentina en ocasiones. "Me peleo conmigo mismo cuando hago la selección, me lleva casi 15 o 20 días poner las fotos que van a ir definitivamente, porque es el producto de un trabajo que yo hago durante todo el año. Son historias de vida, son cosas que muestran la cultura sanjuanina y argentina inclusive. Lo que pasa es que lo hago en Jachal porque conozco todo", reflexionó.

Finalmente el reconocido fotógrafo reveló cuál es la imagen más importante de toda la muestra. Se trata de una postal que según él "gráficamente no es muy ilustrativa, pero es importantísima por el valor histórico y cultural que tiene". En ella se puede apreciar al histórico músico Buenaventura Luna junto a su amor prohibido, Doña Blanca Carrizo.

"Ese recuadro cuenta la historia de la samba 'Pampa del Chañar', que es una historia verídica. Buenaventura tendría 40 años y se enamoró de doña Blanca Carrizo que tendría 17. Era una historia prohibida. La letra relata cómo la conoció en un baile, la sacó a bailar y cómo la madre no dejaba que avanzara esa historia de amor", contó el jachallero.

Siguiendo con esta historia Ruíz contó que tuvo la gran fortuna de poder hablar con Blanca Carrizo, quien le contó la historia con lujo de detalles para un documental que esta preparando actualmente. "Doña Blanca me pudo relatar esta historia para un documental que voy a hacer ahora. En febrero de este año desapareció. Es alucinante haber escuchado eso, escribirlo fue muy bello", reveló.