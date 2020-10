La lucha de una madre para conseguir un vuelo sanitario para su hija

‘Mi hija lucha y nadie la ayuda’, dice una madre al borde del llanto contando lo que sufre su pequeña desde que nació. La bebé con síndrome de Down, vino a este mundo hace cinco meses un 13 de mayo y, desde entonces lucha contra una malformación en el corazón que pone en riesgo su vida día a día.

Su madre, Irina Alaferte, está desesperada y pide que le ayuden a que su voz se escuche hasta las autoridades provinciales. La mujer necesita que a su hija la trasladen en un vuelo sanitario a Buenos Aires, para que sea atendida, sin embargo, todos los días golpea una puerta distinta sin respuestas positivas.

La mamá de la pequeña aseguró que en el Hospital Rawson no le dan solución para el problema que sufre su hija. ‘Vengo todos los días a buscar respuestas y me dicen que los vuelos sanitarios no están disponibles’, expresó.

Irina contó que el martes pasado debieron de llevarla de urgencia al centro de salud capitalino, ya que la pequeña se ahogó con la leche y estuvo cinco minutos muerta. Por suerte para la bebé, su padre le hizo respiración boca a boca y sobrevivió. En el hospital la atendieron unos días, pero estando internada dejo de ir a visitarla los pediatras y cardiólogos, para darles un informe sobre la salud de hija.

La mamá de la beba manifestó que su deseo de corazón es que deriven rápido a su única hija. Si alguien la puede y quiere ayudar, debe comunicarse al 02645248337.