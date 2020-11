El calvario de 'Nano' Rodríguez por el Covid 19: 'no podía ver a mis hijos'

El reconocido cantante folclórico "Nano" Rodríguez, confirmó que estuvo contagiado de coronavirus. El artista contó que hace cuatro semanas el virus ingresó a su cuerpo y lo hizo vivir una horrible situación. Con el paso de los días fueron infectándose varios de sus seres queridos, llegando al punto en donde ni siquiera podía ver a sus hijos para no exponerlos al Covid 19.

"Di positivo hace cuatro semanas atrás, no la pase para nada bien", comenzó su relato "Nano" Rodríguez en comunicación con Canal 13. El artista contó este virus llegó a su familia ya que un asintomático ingresó a su vivienda y le transmitió el virus a su madre. Luego de algunos días su progenitora lo contagió a él, por lo que debió encerrarse sin poder ver a sus hijos.

"Nosotros nos contagiamos porque algún asintomático entró a mi casa y contagió a mi vieja, caí yo y después cayó mi papá. Esto no tiene nombre y apellido, no te golpea la puerta. Es algo muy difícil, no se lo pasa para nada bien, nosotros no la pasamos bien de salud", recordó el artista.

Con el paso de los días el vocalista comenzó a sentirse cada vez peor y la preocupación comenzó a apoderarse de él. "Llegó un momento en que a mi me daba miedo dormirme, porque no sabes que va a pasar después cuando te despiertes", contó Rodríguez. Para que sus hijos no tuvieran que pasar por lo mismo, el contagiado se aisló en una habitación sin poder tener contacto directo con el resto de sus familiares.

"Es serio el tema, no podría tener contacto con mis hijos. Mi hijo me tocaba la puerta y me decía que me quería ver y yo no podía salir porque estaba aislado. Entonces estas cosas duelen y te marcan", declaró el conocido folclorista. Afortunadamente luego de algunas semanas el paciente logró reponerse y pudo volver a abrazar a su familia.

Si bien aseguró que fue una situación espantosa la que le tocó, "Nano" reconoció que esto le ha enseñado ha valorar a sus seres queridos por sobre las demás personas. "Esta pandemia nos ha servido para el reencuentro con la gente que verdaderamente esta al lado tuyo. Si hoy tengo que agradecerle a alguien es a mi familia, a mi mujer, a mis hijos y a mis viejos. Yo los dejé de lado un montón de veces por andar cantando, por andar serenateando por quedar bien con un amigo", reflexionó.

Finalmente Rodríguez se refirió a la gente que no cree que la pandemia del coronavirus sea real y que es todo un invento. "Hay mucha gente que no cree en esto, que creen que es un invención de la política y yo puedo asegurar que no tiene nada que ver con la política, la religión o la raza. Esto te toca. Es cierto lo del alcohol en gel y sobre todo el distanciamiento social. Yo todavía no puedo entender como la gente sigue con sus fiestas clandestinas, porque nos perjudican a todos", sentenció.