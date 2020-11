Es no vidente, no tiene casa, y decidió ayudar a la familia que vive en un baldío

Matías Iribarren es un joven no vidente que decidió apoyar a la familia Pastén tras ser desalojada y quedar a la deriva en un baldío. 'He venido a apoyar a esta familia y al amigo Mateo que también tiene una discapacidad. La verdad que es una tristeza no poder tener un techo digno', afirmó.

En este sentido, aseguró que él también está pasando por una situación similar con su familia, lo cual lo motivó a ir para que puedan recibir una solución. 'La verdad que no es vida estar en malas condiciones o en lo prestado porque tarde o temprano el dueño lo viene a reclamar', agregó.

Matías contó que él recibe ayuda económica y anímica de la agrupación de un amigo, 'Chato' Gómez. 'Ellos me contaron la situación que está viviendo esta familia y decidí venir y apoyarlos, me dijeron que estaba bien que yo viniera así que aquí estoy con mi familia', detalló el joven.

Por último, explicó que su ayuda es más que nada anímicamente y que si él pudiese dar una mano de otra manera estaría encantado. 'Me encuentro en una situación bastante difícil. Yo creo que por ahora les voy a dar apoyo para buscar una solución para ellos y para mi familia', concluyó.