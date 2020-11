Vuelven los trabajadores golondrinas ¿se les pedirá PCR negativa?

Por la mañana del pasado lunes 9 de noviembre Sergio Uñac, gobernador de San Juan, firmó un convenio con el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) para permitir el ingreso de trabajadores golondrinas. Debido a esto estos trabajadores podrán acceder al Pase Sanitario Rural (PASAR) para poder desempeñar sus tareas en esta jurisdicción, pero con un estricto protocolo y presentando una PCR negativa con 72 horas de validez.

Debido a la firma de este convenio por parte del gobernador Sergio Uñac, la provincia de San Juan se convirtió en la primera en habilitar la tarjeta PASAR (Pase Sanitario Rural). Esta sirve para acreditar la condición del trabajador golondrina. Para poder acceder a esta habilitación estas personas deberán presentar una PCR o un test rápido de antígenos, con resultado negativo con 72 horas de vigencia.

Sumado a esto Andrés Díaz Cano, ministro de Producción y Desarrollo Económico, recomendó a todos los empleadores tener todos los cuidados con estas personas durante los primeros siete días. “Los controles son los mismos que se exigen a cualquier persona. El cuidado que deben tener los empresarios y productores durante los primeros siete días que permanecen en la provincia es muy importante”, expresó la autoridad.

Finalmente desde la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo en San Juan comunicaron cuál es el protocolo para el traslado de estos trabajadores estacionales. En un primero momento se informó que la acreditación de los empleados para que se puedan trasladar debe contar con una declaración jurada sanitaria que les permita el traslado dentro de la provincia.

Sumado a esto se debe presentar un test PCR de COVID negativo, junto con un certificado respiratorio y un carnet de vacuna. Posteriormente acerca de los colectivos en donde los trabajadores se trasladan, desde el ente aclararon que los responsables deberán tener el registro de empleadores, además de seguir el estricto cumplimiento de las normas.

Además la movilidad debe garantizar un espacio determinado con asientos designados para cada trabajador, cumpliendo con el distanciamiento y con los elementos sanitarios. Desde su salida hasta su llegada no pueden haber paradas, según lo indica el protocolo. De no cumplir con algunos de estos puntos, el traslado no podrá ser posible.