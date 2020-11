Instagram vs realidad: el video viral de una influencer sanjuanina

Esta semana una influencer sanjuanina se volvió viral en las redes sociales debido a un video donde envía a todos los usuarios un importante mensaje de aceptación. "¿Te ha pasado de sentirte mal por no ser como x personas que ves en internet? Acordate siempre de que mucho de lo que ves NO ES LA REALIDAD", escribió Celeste Achem en este posteo.

Tristemente muchos jóvenes actualmente atraviesan por extensos y sufridos periodos de inseguridad, debido a los famosos "cuerpos perfectos" que muestran la gran mayoría de los instagramers alrededor del planeta Tierra. Muchos de estos chicos, en su mayoría adolescentes, comienzan a deprimirse cada vez que se miran al espejo ya que no poseen el mismo físico que sus "influencers favoritos".

Acerca de este tema una creadora de contenido sanjuanina, tuvo la gran idea de grabar un video en donde mostraba todos las técnicas que utilizan estas personas para verse en forma frente a la cámara. Se trata de Celeste Achem, quien mostró todas las poses, ángulos y sombras que suele utilizar a su favor cuando quiere mostrar "su mejor parte", aclarando que esto no siempre es la realidad.

"¿Te ha pasado de sentirte mal por no ser como x personas que ves en internet? Acordate siempre de que mucho de lo que ves NO ES LA REALIDAD. Siempre tene en cuenta de que existen ángulos, luces a favor, efectos/filtros, poses, Photoshop, etc. Esta es mi versión de Instagram y mi realidad, estoy cómoda con las dos y soy feliz", escribió en esta publicación la joven dejándoles una gran enseñanza a todos los internautas que apreciaron esta filmación casera.