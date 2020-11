Darío Bence tras ser condenado: 'Cuando cumpla los 100 tomaré precauciones'

Este jueves, Jorge Darío Bence, Aparcero Mayor de Cuyo, acordó en Flagrancia pagar una multa de $7.000 y dar cinco charlas a adultos mayores. El motivo de la condena fue realizar una fiesta clandestina en su cumpleaños 90. Tras la sentencia, rompió el silencio en Canal 13.

'Estaba en mi destino, tenía que pasar por esta etapa, la tenía que cumplir y me siento feliz. Con mis años todavía me queda pendiente la labor en el hogar de ancianos y cumplir con lo que dicta la ley. Para cuando cumpla los 100 tomaré las precauciones del caso', sostuvo.

Asimismo, manifestó que a él no logra molestarlo nadie y menos los que digan cosas que no son. 'Los que se equivocan son ellos y son quienes se tienen que corregir. Debería haber sido un día festivo porque se celebra el Día del Gaucho Cuyano pero no tengo reproche', agregó.

Darío Bence remarcó que se siente bien, 'como con 20 años', por lo cual podrá cumplir con las tareas que le indiquen. 'La gente es la que me ha honrado durante toda mi vida. Llevo 74 años de radio, 55 de alero Huarpe y 90 de vida, ¿qué más le puedo pedir a Dios?', expresó.

Por último, aseguró que algunos, con el afán de quedar bien con la ley, se excedieron al referirse a su caso. 'Dijeron cosas como 'está bien hecho', 'se lo merecería, y acotaciones que no hacían falta. Yo sé qué lo que es mi vida y cómo he cumplido con ella', se explayó.