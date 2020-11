"En San Juan, el 80% de la población no podía acceder al cannabis medicinal"

Este jueves, el Gobierno Nacional hizo oficial la nueva reglamentación del uso medicinal del cannabis en la Argentina. Ahora, quedó habilitado el autocultivo y el expendio en farmacias de aceites y productos derivados del cannabis. Todo será controlado y regulado por el Estado para permitir un acceso seguro e igualitario a todos los pacientes, según publicó el Gobierno en el Boletin Oficial.

A raíz de ello, desde la Agrupación Cannabicultora de San Juan, celebraron este "triunfo a 15 años de lucha". La presidenta de la asociación, Cristina Agüero, destacó la importancia en materia sanitaria que significa esta regulación.

En diálogo con Canal 13, dijo que el 80% de la población en San Juan no podía acceder al tratamiento de cannabis medicinal. "Un niño con epilepsia que vive en una villa, no podía tener un tratamiento adecuado. Ahora van a poder acceder todos, desde los altos sectores hasta los más bajos. Tanto los que tengan obra social como los que no, lo harán a través del Estado", señaló.

En la Agrupación Cannabicultora, tienen un registro de unas 600 familias que necesitan acceso al cannabis medicinal en la provincia. Para ellos, era una odisea conseguir el aceite o los productos de manera legal, ya que anteriormente, la ley establecía que el cannabis medicinal solo estaba autorizado para epilepsia refractaria y patologías similares. Además, había que realizar un trámite que debía ser aprobado por la ANMAT.

Ahora, la nueva regulación aprobó el uso de cannabis medicinal para todas las patologías en las que el producto tenga efecto positivo.

Es por ello que desde la agrupación sanjuanina estiman que el consumo de cannabis medicinal aumentará considerablemente al facilitar su acceso, mediante el autocultivo, el expendio en farmacias, a través de clubes de cultivo y agrupaciones solidarias, por medio de obras sociales o de organismos del Estado para quienes no cuenten con cobertura de salud.

"Esto es un triunfo a 15 años de militancia, de lucha. Basta del narcoestado en la sociedad y en la salud. Hay necesidad de cannabis medicinal en la sociedad y esto va a traer calidad de vida, educación, fuentes de trabajo en la provincia y en el país", celebró Agüero.

De este modo, dijo será el fin de los "allanamientos a nuestros cultivadores, no más denuncias, no más expedientes, que eso lleva un costo económico para la provincia por lo judicial. No más vecinos que denuncien. Ahora nuestros cultivadores van a poder dar charlas, asesorar, informar a todos sobre como se cultiva".

"El cultivador es experto en la crianza de la planta y sus derivados, las genéticas para las diferentes patologías", explicó la presidenta de la Agrupación.

Si bien, aun faltan definir algunas resoluciones por parte del Ministerio de Salud de la Nación en cuanto al límite de plantas para el autocultivo o los límites en los componentes activos de la planta, la nueva regulación abre sin dudas un nuevo esquema para la salud de los pacientes.

Cristina Agüero sostuvo que ahora se encuentran a la espera de la regulación por parte del Estado para el expendio en farmacias. "A nivel nacional en salud y cannabis, el Estado nacional tiene que ver cómo articula acciones con las droguerías y cómo se van a controlar para la distribución", indicó. Y agregó que "esto se va a regular a nivel nacional y va a permitir abrir dispensarios y farmacias a través de un registro nacional y provincial. Cada jurisdicción va a tener un registro de pacientes. Con una receta o certificado médico uno va a poder retirar sus tratamientos en farmacias o en los centros de salud. Esto es un avance importantísimo", sostuvo Cristina Agüero.

En cuanto al rol de la Agrupación Cannabicultora en San Juan, la presidenta comentó que con este nuevo esquema estarán autorizados a proveer cannabis medicinal y productos derivados. La reglamentación así lo permite y para ello, deberán registrarse en el programa de cannabis medicinal que será regulado por el Estado a través de la Red de Profesionales para el estudio del Cannabis (REPROCANN).

"Nosotros les damos información a los usuarios y siempre acompañándolos porque trabajamos a nivel nacional con la Facultad de la Plata y médicos que están en un registro nacional que tenemos en cada organización. Los médicos asesoran a pacientes con diferentes patologías. En San Juan, la Agrupación Cannabicultora convocó a un profesional que es el doctor Carlos Morantes para que acompañe a toda la población de la provincia que necesite realizar consultas por tratamientos para la epilepsia, cáncer, glaucoma u otras patologias. Él está capacitado en el tema", señaló Agüero.

Por último, destacó que la provincia de San Juan sea una de las que leva a cabo proyectos para el cultivo de cannabis medicinal por medio de la empresa estatal Cannabis Medicinal San Juan.