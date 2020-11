El histórico triunfo de Los Pumas contado por una sanjuanina

"Fue una experiencia inolvidable haber presenciado este triunfo histórico, la verdad que fue muy emocionante”, contó María Paz "Pachi" Suarez, una sanjuanina radicada desde hace 6 años en Sidney, Australia. Es que la joven tuvo la oportunidad de presenciar el partido que sin dudas quedará en la retina para cada uno de los amantes del deporte argentino, el día en que Los Pumas derrotaron por primera vez a los All Blacks.

Pachi, como la conocen sus más cercanos, fue acompañada al Bankwest Stadium de Sidney por sus amigos argentinos. La joven comentó que en Australia hay una comunidad grande de argentinos que se organizó para ir a la cancha. "En el estadio éramos muchos que habíamos llevado nuestras banderas. No me siento una fanática del rugby pero fui más que nada por la camiseta argentina, fue emocionante cantar el himno", contó a Canal 13.

La joven sanjuanina comentó que le gusta mucho el deporte pero que junto a sus amigos fueron con la idea de pasar el rato porque jamás imaginaron que se iba a dar semejante triunfo. Es que si se tiene en cuenta un contexto tan desfavorable como el que generó este año la pandemia, que Los Pumas le ganaran a los All Blacks parecía lejano y casi imposible.

Sin embargo, el debut del Tres Naciones fue favorable para los argentinos que ganaron 25 a 15 sobre el equipo neozelandés. Luego del partido, Pachi comentó que la alegría que se vivió en las tribunas fue increíble. "Los jugadores se quedaron cerca de 20 minutos festejando en la cancha con todos los argentinos que nos juntamos en un sector de la tribuna. No me olvido más de este día", concluyó la joven que trabaja en ventas y servicios al cliente de comidas y productos orgánicos en el país oceánico.

Cabe destacar que todos los puntos argentinos fueron anotados por el medio apertura Nicolás Sánchez, a través de un try, seis penales y una conversión. Mientras que para el equipo neozelandés, tricampeones del mundo, sumó un try, una conversión y un penal de Richie Mo’unga y un try de Sam Cane. Tras el semejante triunfo conseguido, Argentina volverá a jugar el sábado próximo ante Australia, por la cuarta fecha del certamen, acotado y transformado en Tres Naciones y no en Rugby Championship debido a la ausencia del campeón mundial Sudáfrica.