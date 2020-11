En San Juan aumentó la demanda de Ivermectina pese a no estar aprobada

De boca en boca, redes sociales, medios de comunicación y mediante cadenas de WhatsApp, el uso de un antiparasitario de amplio uso en medicina veterinaria se hizo viral en San Juan. Es que debido a la escalada de casos que se dio en la provincia, durante los últimos meses aparecieron las “extrañas” recomendaciones sobre la aplicación de terapias alternativas como profilaxis de Covid 19 como el uso de Ivermectina, lo que provocó una mayor demanda en el producto pese a no estar aprobada.

Según revelaron algunos farmacéuticos que comenzaron a venderlo en la provincia, el precio de venta está valuado entre los $700 y los $1.100, dependiendo de la marca. Este antiparasitario viene en comprimidos o gotas y no se consigue de forma tan sencilla, debido a la gran demanda que hay en varios puntos del país.

“Cuesta mucho conseguirlo, por eso no se puede reservar. Ahora sí lo estoy vendiendo pero porque me llegó este último miércoles. Estuve esperando que me llegara desde hace 2 meses”, expresó Mauricio, propietario de dos farmacias que están ubicadas en el Gran San Juan.

Quienes recomiendan este compuesto señalaron que “la administración debe ser cuando se inicia el tratamiento en etapas tempranas de infección o de forma preventiva”. Asimismo mucha gente buscó el compuesto en veterinarias donde normalmente se consigue este antiparasitario.

Respecto a esto, Mauro Pedernera, veterinario del departamento Jáchal, contó que en los últimos días se ha generado un "efecto de psicosis" ya que una gran cantidad de gente iba su establecimiento o le llamaba por teléfono para poder comprar Ivermectina. "Fue como un efecto de psicosis que hubo. Estuvimos muy preocupados estos días, se arrimó mucha gente por todas las veterinarias de Jáchal consultando por la famosa Ivermectina. Estoy sorprendido", declaró el especialista.

"La gente lo que buscaba era todo lo que se asimile a la palabra Ivermectina. Nos pedían cualquier cosa hasta el punto donde la gente quería tomar K‑OTHRINA (veneno para cucarachas y demás insectos)", reveló el veterinario. Debido a esta reacción por parte de los habitantes del departamento del norte, Pedernera comentó la correcta utilización de la Ivermectina. "Es un antiparasitario interno, para todos los parásitos gastrointestinales y antiparasitario externo para los piojos, pulgas, garrapatas y sarna. Es una solución que se usa de manera inyectable, totalmente diferente a lo que se usa para la medicina humana. Nosotros no recomendamos el uso de la droga para el consumo oral en los seres humanos", recalcó.

De hecho junto a sus colegas del departamento tuvieron que tomar la decisión de no comercializar este supuesto compuesto "milagroso", hasta que el cliente traiga una receta firmada por su médico de confianza. "Era un riesgo. No queremos ser responsables de algún accidente o hasta de alguna muerte que pueda llegar a pasar producto del consumo de un medicamento que no está probado en humanos. Decidimos no venderlo hasta que el cliente fuera al médico y trajera una receta de su médico de confianza", sentenció el profesional.

El médico sanjuanino Gustavo Alcalá expresó a través de su cuenta de Facebook que “para pagar por un tratamiento preventivo o terapéutico contra Covid 19 en San Juan se necesitan pruebas de eficacia clínica y seguridad”. Incluso compartió un gráfico con los países que más usaron este compuesto denominado Ivermectina y citó el ejemplo de Perú donde hasta hace unos días se habían producido 1041 víctimas fatales por millón de habitantes, con un número de casos detectados similares a España, Brasil, Chile, EEUU o Argentina. “¿Servirá para prevenir y evitar internaciones, complicaciones o muertes?”, preguntó irónicamente el especialista medico.

Por otro lado, Walter Stoermann, director de la clínica privada El Castaño contó el pasado martes en Paren las Rotativas que no están implementando los tratamientos alternativos como Ivermectina, ibuprofeno inhalado o plasma. En ese sentido, aseveró que en el centro de salud lo que mayores resultados trajo hasta ahora son los trabajos, con los tratamientos más comunes y que los profesionales alrededor del mundo no lo están recomendando. "Eso no significa que cambien las condiciones en un futuro pero nosotros por el momento no recomendamos tratamientos que no tengan evidencia científica", agregó.

Incluso la Sociedad Argentina de Infectología desaconsejó su uso a través de un comunicado oficial. En el mismo expresaron su enorme preocupación por la forma en la que organismos gubernamentales, nacionales, provinciales y municipales están alentando la utilización de medidas terapéuticas para Covid 19 carentes de evidencias concretas que muestren su utilidad clínica.

Ante esta situación, en San Juan se trabaja en una resolución para su aplicación en tratamientos de Covid 19. Sin embargo esto continúa en evaluación y se espera que pronto se tome una decisión. Así lo adelantó este último viernes la jefa de Epidemiología, Mónica Jofré, quién advirtió que a nivel nacional esto no está aprobado.

Si bien se estimaba que pronto habría una resolución por parte del Ministerio de Salud, lo cierto es que esta droga aún no ha sido admitida para dicho uso por los organismos de aprobación como por ejemplo la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

En el caso de que se llegue a aprobar, será un tratamiente de uso compasivo, es decir que deberá haber un consentimiento no solo del especialista médico sino tambien del paciente. Para finalizar hay que mencionar que la polémica por el compuesto Ivermectina se encendió debido a que ya hay gente en San Juan que la usa pese a no estar aprobado y desconociendo su efectividad.