Expectativas en San Juan ante la posible apertura de piletas

Las altas temperaturas llegaron para quedarse en San Juan y en esta época de "antigua normalidad", los clubes ya pensaban en preparar sus piletas al aire libre de cara a recibir a las familias. Sin embargo, el Covid 19 cambió el escenario y ahora, se analiza con cautela los pasos a seguir, por lo que los clubes sociales están expectantes a la posible apertura.

Por ese motivo, Daniel Paroli, gerente de Amancay manifestó que la situación es "apenante" porque dependen de la autorización del Comité Covid debido a las consecuencias de la pandemia. "Nos unimos con todos los clubes sociales para poder plantear la habilitación de las piletas y estamos expectantes a lo que decidan las autoridades", expresó.

Al mismo tiempo mencionó que la semana entrante será clave porque se espera una definición para saber si van a poder abrir las puertas no sólo las piletas sino como club Social. Cabe destacar que actualmente los clubes sociales pueden recibir hasta 8 personas por grupo familiar.

Por ello Paroli aseguró que es fundamental tener una fecha de apertura para tener una idea si la institución va a poder solventar o no sus gastos previos al comienzo de la temporada de verano. "Hasta el momento gran parte de los clubes no hemos acondicionado a las piletas porque cuesta bastante. Ante este momento de incertidumbre es complicado desconocer eso porque esperamos una definición", señaló.

Para finalizar, el gerente de Amancay mencionó que las cuotas societarias deberán aumentar en el caso de que reciban el ok para iniciar la temporada de pileta. "Las cuotas están congeladas desde marzo, hay muchos clubes que no están pasando la mejor situación y si no nos habilitan, lamentablemente habrán clubes que van a terminar quebrando", concluyó.