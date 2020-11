Sarmiento: denuncian abandono, robo y dudas en la muerte de un jubilado con Covid 19

Francisco 'Paco' Gelusini tenía 83 años. El lunes pasado empeoró su salud y su familia decidió llevarlo al Centro de Adiestramiento René Favaloro. El hombre había tenido Covid 19 pero había terminado su periodo de aislamiento y se contaba como recuperado hace algunos días. Según sus familiares, en 'La Rotonda' comenzó una pesadilla que terminó una semana después con la muerte del hombre en el Hospital Ventura Lloveras de Media Agua. Tal fue el caso, que decidieron denunciar públicamente al nosocomio.

'Cuando lo llevamos a la Rotonda, la doctora nos comentó que era recomendable la internación porque las placas no habían salido muy bien. Nos dijo que no estaba grave pero que era conveniente para estabilizarlo internarlo algunos días', afirmó Fernanda Sefarty, nieta del fallecido, en Canal 13. 'Empezamos a buscar y no podíamos encontrar hospital hasta que dimos con el Ventura Lloveras de Media Agua', dijo.

'Estuvimos un día esperando, nos cansamos de llamar al 107 y nos dijeron que no lo tenían en lista de espera. Hasta ese momento mi abuelo iba bien, con ánimos, era de caminar mucho y solía encontrarse con la gente de Villa Krause. Era muy conocido en la zona', comentó. Decidieron trasladarlo de forma particular hasta el nosocomio. 'Allí nos retiramos porque no lo podíamos acompañar, por lo que había tenido Covid 19', afirmó.

Sefarty señaló que allí comenzó el declive. 'El martes nos llamaron diciendo que estaba muy inquieto. Al día siguiente nos dicen que se estaba complicando y que si podía ir un familiar a acompañarlo. Decide ir una de mis tías y se encuentra con una situación de horror: estaba moribundo, no caminaba, no hablaba, estaba todo con moretones y lastimaduras, no tenía suero, los enfermeros no tenían idea', acusó.

Según señala, fue la hija del hombre quien debió tramitar personalmente cada faltante, incluso un cambio de cama porque 'la que tenía no se podía reclinar'. Afirma que allí le colocaron una sonda para que comiera pero no fue sino hasta el otro día cuando le incorporaron alimento. 'Nadie sabía nada, ahí nos dijeron que no estaba nadie y que no le habían estado dando su medicación', dijo.

'Nosotros llevamos una mochila con sus cosas, por las dudas que necesitara algo. En un momento determinado, la mochila desapareció. Nadie sabía nada de la mochila. Nos decían que nadie entraba pero mi familia buscó por todas partes y no la encontraron.', señaló.

Pasaron los días y les informaron que la condición de empeoraba. Les dijeron que iba a precisar ser internado en terapia intensiva. 'En ningún lado nos querían recibir, ni pagando. Nos decían que era en vano que pidamos cama porque con la edad que tiene y el estado no lo van a querer aceptar en ningún lado', aseveró.

Finalmente, este lunes por la mañana, Francisco 'Paco' Gelusini recibió una dosis de morfina y falleció. 'Hay cosas que no se pueden entender en todo esto. Este lunes, luego de que nos dan el certificado de defunción nos informan que apareció la mochila. Es más, nos dicen que murió por Covid 19 y desde que entró nunca le hicieron un hisopado, pero fue tratado como paciente con coronavirus', concluyó.