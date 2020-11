La chica del bondi y el Soldado: conocé a los protagonistas de la historia viral

El fin de semana, la foto de un soldado viajando en bicicleta con su pesada mochila se viralizó en los muros de Facebook. “La chica del bondi y el soldado” tituló este medio a la historia detrás de esa imagen en las redes y tuvo una enorme repercusión.

Ese soldado es Diego Eduardo Vargas, tiene 19 años y vive en Santa Lucía pero, es oriundo del departamento 9 de Julio. Desde hace un año es soldado del Ejército Argentino y todos los días viaja en bicicleta hacia el Regimiento de Infantería de Montaña 22 en Marquesado.

La chica del bondi se llama Andrea Heredia, tiene 38 años y por estos momentos se encuentra atravesando un delicado momento de salud. Pero, decidió mirar el lado bueno de la vida y eso fue lo que la llevó a compartir la historia con la que emocionó a miles de personas.

La foto que se viralizó en las redes

Canal 13 se contactó con la chica y con familiares de Eduardo para conocer a los protagonistas de esta historia viral. Andrea, contó que todo ocurrió cuando se subió a un colectivo la semana pasada tras acudir al hospital Marcial Quiroga. En el camino escuchaba a otros jóvenes quejarse por el difícil momento económico. Ella, por su parte, lloraba por no haber podido realizarse un estudio médico. Y ahí fue cuando a las pocas cuadras pudo ver al Soldado que viajaba en su bicicleta con una pesada mochila bajo el intenso calor sanjuanino.

Fue en un semáforo cuando ambos se miraron y él le sonrió. Eso le cambio el día, aseguró Andrea. Sí, la historia tiene tintes de película pero, detrás de ello, hay dos personas reales.

Eduardo, actualmente se encuentra en la provincia de Mendoza donde está realizando un entrenamiento militar. Por ese motivo, este medio no pudo tener contacto con él pero sus familiares contaron que es muy familiero, de gran corazón, respetuoso y le apasiona la vida militar. No tiene drama con nadie, es simpático y se ríe con cualquier persona. Así lo describieron desde su entorno.

Eduardo es un apasionado de la vida militar

Por su parte, Andrea es una luchadora de la vida que por estos días no atraviesa un buen momento de salud y tampoco tiene trabajo. Sin embargo, día a día la lucha para ponerle la mejor cara a la vida en medio de tantas pálidas.

La chica contó que se emocionó al ver como el joven soldado "la pedaleaba con amor" y quiso expresar lo que sintió en ese momento. Por eso, tímidamente disparó con la cámara de su celular y logró capturar el momento que más tarde recorrió las redes.



"Era un día negativo para mi. Cuando me subí al colectivo, a las poquitas cuadras lo vi y el siguió casi todo el viaje al lado del colectivo. Parecía que no daba más pero se levantaba, seguía y sonreía", comentó Andrea. Abdrea, la chica que hizo el posteo viral



"Sentí ganas de bajarme y decirle que yo me iba a quejando de la vida y él la sigue peleando. Vivimos en una tierra bendecida, con personas buenas. Veo a mi familia sacrificarse. No todo es como nos muestran. Conozco su sacrificio porque mi papá y mi hermano son policías", dijo.

El posteo fue compartido más de 20 mil veces. "No me esperaba esta repercusión. Yo creo mucho en Dios y creo que todo tiene un propósito. Y el propósito a lo mejor de ese chico es que necesita una ayuda porque anda en la bici a las 4 de la mañana. A lo mejor necesitaba algo. Creo en los propósitos y que las cosas no suceden porque si", dijo.

"A mi me cambio el día. Eso simplemente. Expresé lo que sentí y después empecé a recibir mensajes de la Armada Argentina Puesto Calafate, el RIM 104 de Córdoba. No entendía nada. Y ahí empezó la repercusión. Mis amigos, familiares, hasta una chica de Colombia me escribió diciéndome que había visto mi historia en un diario argentino", comentó Andrea.

"Yo me di cuenta que él es la representación de los miles de mensajes que recibí de todo el país. De chicos que se sacrifican y quieren un país distinto. Muchos papás me mandaron videos, algunos llorando y me contaron que ven a sus hijos hacer el mismo sacrificio", contó.

Por último, Andrea dijo le gustaría conocer a Eduardo y cuando sea posible compartir un momento. "Me da placer haber podido honrar su sacrificio. Para mi es un honor. A veces las personas necesitan ser honradas", concluyó.

Para Eduardo y su familia el hecho también ha sido una revolución total. "Él es un chico muy humilde y bueno. Toda su familia está orgullosa de él”, dijo su tío Ricardo a Canal 13.



Las historias detrás de la historia

Andrea o más conocida como la "Chica del bondi", atraviesa desde hace tiempo un duro momento de salud. Su vida siempre estuvo marcada por su salud, según contó a Canal 13. Actualmente necesita con urgencia realizarse una endoscopía pero, hace dos meses no consigue turno en el sistema público, debido a la pandemia. Tampoco tiene dinero para afrontar el costo del estudio en el ámbito privado. Andrea Heredia - La chica del bondi

Además se encuentra sin trabajo y, cuando su salud se lo permite, cocina panificados para vender.

Sin embargo, la chica del bondi logró transformar su duro momento en una historia viral que llegó hasta el corazón de todos. Pero, también necesita ayuda.

Pese a sus problemas decidió hace tiempo revertir las cosas. Se cansó de mirarle el lado malo a todo, a la enfermedad, al hospital y entendió que la sanación estaba mirando lo bueno de la vida, según comentó a Canal 13. " Hay que tener a Dios en el corazón. Hay personas que la luchan y llegan y otros que no y no se detienen. Entendí que es muy bueno despertarte y ver a tus viejos vivos por ejemplo", dijo.

Andrea contó que también ayuda a personas que pasan un mal momento por trastornos alimentarios. Es voluntaria en un grupo y trata de ayudar y acompañara a quienes lo necesitan ya que durante años sufrió por ese motivo y actualmente se dedica a la nutrición.

Para la "chica del bondi", la historia viral ha sido gratificante en lo emocional. "A veces no te das cuenta que irradias cosas en los demás", sostuvo. "Recibí muchos mensajes de gente que me conoce y me dice que anteriormente a ellos también ls generé eso y me agradecen", dijo.

"A mi me impactó. Pero hay mucha gente como yo que está enferma, que no accede a su medicación. Hay mucha gente que no tiene trabajo pero, depende de cómo tomamos el día. Así es como lo vamos a sobrellevar. Es importante mantener la fe, creer en Dios y en uno mismo. Estamos enfocados en lo que hay afuera. Es algo que a mi me cambio la vida", comentó.

Eduardo

Si bien este medio no pudo contactarse con el muchacho debido a su trabajo, desde su entorno contaron que Eduardo se encuentra sorprendido por el gran revuelo. Eduardo Vargas, el soldado

“Edu”, como le dicen sus familiares, es muy familiero, de gran corazón, respetuoso y le apasiona la vida militar. No tiene drama con nadie, es simpático y se ríe con cualquier persona. Así lo describieron desde su entorno.

El muchacho, día a día se traslada en bicicleta desde Santa Lucia donde vive con su pareja hasta Marquesado, donde cumple funciones como soldado en el RIM 22. Su familia está orgullosa de la carrera que eligió para su vida, tal es así que un primo de Eduardo también se anotó en el Ejercito, motivado por él.

Eduardo no pudo terminar la escuela secundaria y durante su vida se la ha rebuscado a través de changas. Ahora logró insertarse en la fuerza militar y además está estudiando para terminar sus estudios. Sus familiares comentaron que se enteraron de la historia en las redes sociales y luego por los medios.

Si bien en la foto viral no se logra ver la cara de Eduardo, sus amigos lo reconocieron por la bicicleta y el corte de pelo. Rápidamente, su foto pasó de teléfono en teléfono y estaba por todos lados en las redes.

Se familia cree que Eduardo todavía no toma dimensión totalmente de lo ocurrido al pasar mucho tiempo alejado de las redes debido a su trabajo.