Padre destruido por la muerte de su hijo: 'Ya no podré verlo más'

El papá de Brandon Camargo contó en Canal 13 que la familia está destruida tras la muerte del pequeño de tres años que cayó al Canal Benavidez el pasado domingo. 'Él era mi regalón, lo que más amo, y ya no lo voy a poder ver más', manifestó entre lágrimas.

Brandon hacía poco tiempo había cumplido tres años y era el más pequeño de cinco hermanos. 'Trato de salir adelante por nuestros otros hijos que nos quedan sino no sé qué sería de mí ni de ella (Antonela, la madre de los niños)', relató el papá.

El hombre también dio detalles en Canal 13 de cómo fue el momento en el que había desaparecido el nene. 'Salí desesperadamente a buscar al niño, encontré su moto (de juguete) tirada y empecé a caminar a buscarlo hasta el barrio de al lado', agregó.

Su mujer le decía que creía que se había caído al canal y él comenzó a buscarlo en una moto y luego en la camioneta de su suegro. 'Una nena me dijo que presentía que se había caído al canal pero no me decía más nada para que no me tire al canal', recordó.

Finalmente, la Policía fue a buscar a la familia a su domicilio para avisarle que habían encontrado y sacado sin vida al nene del cauce del canal. 'Me llevaron en patrullero adonde lo habían sacado, fui el primero y detrás llegó mi familia', rememoró.