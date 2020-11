Denuncian que Ansilta despidió trabajadores tras pedir mejoras laborales

En la mañana de este miércoles ex empleados de Ansilta se manifestaron en las puertas de la Subsecretaría de Trabajo para pedir ser reincorporados luego de que la empresa despidiera a 14 de ellos durante la jornada del martes. Esta decisión se llevó a cabo días después de que los trabajadores hayan solicitado mejoras laborales.

Según manifestó Agostina Hidalgo (empleada despedida), durante la mañana del martes el abogado de Ansilta, en conjunto con una escribana fueron llamando a varios de los trabajadores despedidos para notificarles la peor noticia. "Nos presentaron un papel impreso que no es un telegrama de despido donde la empresa nos notificaba el despido. Nos dijeron que estaba en nuestra disposición firmar o no el papel, ya que a ellos no les interesaba si lo queríamos firmar", relató.

Asimismo Hidalgo comentó que la causa de despido que recibieron fue por haber iniciado semanas atrás el reclamo laboral en las puertas de Ansilta. "Se nos acusa de que no dejamos pasar a nadie a la empresa cuando el encargado de abrir las puertas ese día no fue a trabajar. Han despedido a compañeros que se están recuperando de Covid 19 y otros que están en aislamiento. La empresa nunca cumplió con los protocolos pese a que nos habían dicho que lo iban a hacer", aseguró la empleada cesanteada.

Respecto a esto, el abogado de varios de los empleados cesanteados, el Dr. Javier Alamino dijo que "la forma notificar los despidos es ilegal. No es válida la forma de despido, entendemos que hay una persecución a los empleados despedidos porque ellos estaban realizando un reclamo laboral". Por esa razón están solicitando una audiencia de conciliación en la Subsecretaría de Trabajo para que los empleados despedidos sean reintegrados a sus puesto laborales.

Ruben Torres. "Solo pedimos que cumplieran con el convenio de trabajo"

Torres es otro de los empleados que fueron cesanteados por Ansilta. Según comentó el trabajador, la empresa los despidió con la causa de que días atrás cuando realizaron una protesta en la puerta de las instalaciones le han hecho un prejuico económico a Ansilta. "Yo estaba en mi casa y me llegó la notificación. El pasado 1 de octubre tuvimos una reunión de conciliación obligatoria con Subsecretaría de Trabajo y el 30 echaron a un compañero", expresó el empleado cesanteado.