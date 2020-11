Angustia y desazón en el acampe por los despidos en Ansilta

En la mañana de este jueves continúa el acampe de los empleados despedidos por la empresa Ansilta en las puertas de la Subsecretaría de Trabajo. En ese sentido varios de los manifestantes expresaron que siguen esperando una solución urgente al conflicto, por lo que no se van a retirar hasta no tener una respuesta clara.

Es que según comentó uno de los empleados cesanteados, todavía no han tenido noticias que indiquen que pueda llegar una posible solución al conflicto que se desató luego de que fueron despedidos por pedir mejoras en las condiciones laborales. "Nos han dicho que tal vez nos van a dar una fecha de audiencia en la Subsecretaría para el martes pero no es nada seguro", expresó.

Asimismo comentó que han pasado la noche en las puertas del ente y que a pesar de que la pasaron muy mal, se van a quedar acampando hasta tener una fecha de audiencia. "No hemos vuelto a tener noticias de la empresa, sabíamos que había más despidos programados pero como nosotros hemos dado a conocer esto que nos pasó, creo que se han detenido pero van a seguir cuando se calme la exposición. Solo queremos una solución urgente", señaló.

Por otro lado también denunciaron un abandono por parte del Sindicato Textil y su secretaria general, Claudia Pereira. "Está totalmente ausente, no hay noticias de ella. Desde la Asamblea que no hay un respaldo, porque nos dice que somos gente de izquierda que quiere tomar el gremio. Ella no entendió que todos somos gente trabajadora que busca defender su puesto de trabajo", aseguró otro de los trabajadores despedidos.

Por último otro de los cesanteados dijo que están viviendo momentos de mucha angustia porque no pueden tener un sueldo para llevar un plato de comida a sus propias casas. "Estamos peleando por una reintegración a nuestros puestos de trabajo sino que nos paguen la indemnización como corresponde según la Ley. Estamos solos a la deriva con los bolsillos vacíos, sin una respuesta de la empresa, ni de la Subsecretaría de Trabajo. Nos vamos a quedar hasta que nos den alguna solución", concluyó.