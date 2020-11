Día D para los bolicheros clausurados ¿cuál será la multa?

Este jueves será un día clave para los propietarios de ex discotecas que fueron clausuradas el pasado fin de semana. Se espera que el juez vaya encaminando su decisión en cuanto a si habrá sanción y en tal caso cuál será el monto por los incumplimientos.

El dueño de Quattro Club, Juan Manuel Salvalaggio, contó ante el Diario de Canal 13 que este jueves se reunirá con el juez de Faltas para presentar su versión de los hechos. 'Veremos cuál es la multa y si nos habilitan a abrir el fin de semana', explicó.

Por su parte, Eduardo Pattinela, de De la Ostia, explicó ante este medio que ya presentó documentación y pruebas de que en su local la gente no estuvo bailando. 'Espero que vea la verdad y no me cobre la multa o me cobre lo que corresponde', manifestó.

Juan Manuel Salvalaggio - Quattro Club

Este jueves nos juntamos con el juez para que vea nuestra defensa, vamos a dar nuestra versión y ahí vamos a ver cuál es la multa y si nos habilitan a abrir este fin de semana, que espero que sí.

Esperamos tener con la Cámara (CADISA) una reunión con la ministra (de Turismo, Claudia Grynszpan) porque la verdad que hay mucha gente con su laburo en riesgo. De la discoteca vive mucha gente.

Directamente son como 100 personas trabajando e indirectamente hay proveedores de alimentos, bebidas, descartables y demás. Más allá de eso las autoridades deben entender que hay fiestas ilegales.

Todos los fines de semana los chicos se encierran en los quinchos, casas, departamentos a fumar del mismo cigarrillo, a compartir copones, se abrazan, no hay tapabocas y eso es lo peor que podemos permitir.

Eduardo Pattinela - De la Ostia

Está siendo evaluado todo por el juez y de acuerdo a la gravedad de cada local aplicará, pero todavía no resuelve nada la Justicia. He presentado documentación y pruebas de que mi gente no estaba bailando.

A las 00:55 cuando la gente se iba retirando se aduce que había siete personas en una mesa hablando mientras se iban yendo. Además de mi gente que estaba en los stands de comida, parados en la punta.

Había música, si los chicos estuvieron bailando como ellos dicen que clausuren, a mí no me consta porque realmente no lo vi. He presentado pruebas en videos donde se ve cuál era el ambiente en el local.

En función de eso el juez decidirá, espero que entienda y vea la verdad que le comenté y no me cobre la multa o me cobre lo que corresponde de acuerdo a la gravedad de los hechos.