Un periodista sanjuanino con Covid 19: 'La pasé mal, me pegó muy fuerte'

El Covid 19 afecta de distinta manera a cada uno de los contagiados. En el caso de Paolo Orlando, periodista de la provincia de San Juan, los días de infección se hacían cada vez más interminables. El propio comunicador reconoció que el miedo le pegó muy fuerte y que la pasó muy mal porque debieron internarlo, algo que él nunca había experimentado en su vida.

El comunicador contó que tuvo que recibir tres fuertes impactos en su vida, antes de poder superar al Covid 19. El primero de ellos fue cuando comenzó a padecer los primeros síntomas compatibles con la enfermedad: "dije 'acá se vino' entonces me asusté mucho. Fue un impacto porque vi que no quedaba otra que hacerse el hisopado", contó el afectado.

El segundo de estos impactos fue cuando estaba "esperando a que subiera la rayita" de su estudio, para poder confirmar si estaba contagiado o no. "Me comunicaron que era positivo. La verdad que fue una mala experiencia que yo nunca había vivido", recordó Orlando. Ya el tercer momento duro que tuvo que afrontar fue cuando se dio cuenta que lo iban a internar en un centro asistencial.

"El otro momento muy duro fue cuando comencé a quedarme sin aire y apareció mi hija con un tubo de oxígeno. Me llevó a una clínica privada y me dijo 'tenés que entrar por esa puerta', la miré y dije bueno ya se de que se trata, ella no me había dicho que me iban a internar, pero ahí fue la despedida. Vos entras a ese lugar y sabes que no la vas a ver por mucho tiempo. No sabes lo que puede pasar, fue una experiencia desagradable", reveló el ya recuperado comunicador.

Gracias a esta horrorosa vivencia que atravesó el sanjuanino, pudo cambiar completamente su percepción del Covid 19 y sobre la vida en general. El entrevistado contó que en un principio pensó que el coronavirus no era tan grave, ya que durante los primeros días tomó algunos medicamentos génericos que aliviaron un poco los síntomas.

"Empezás a tomar novalgina para la fiebre, paracetamol y demás. Entonces en los dos días subsiguientes me sentía muy bien entonces yo dije 'si es esto, no pasa absolutamente nada' entonces caí en decir que esto era muy liviano. Al cuarto la situación se empezó a complicar, al quinto día ya estaba complicado y después de estar dos días internado la situación empeoraba más. Entonces cambió mi percepción del coronavirus", recordó.

Finalmente Orlando reconoció el trabajo que hacen día a día los trabajadores de la salud, contando una experiencia que tuvo durante su internación. A lo largo de los días que estuvo postrado en una camilla, el contagiado se percató de que el personal de la clínica entraba y salía muy rápidamente de su habitación, entonces él pensó que esto se debía a que tenían mucho trabajo por hacer. Sin embargo con el paso de las jornadas se dio cuenta que en realidad estas personas entran llenas de miedo a ese lugar, ya que estaban poniendo en riesgo su vida. "Esto te cambia un poco la perspectiva de tu vida", setenció.