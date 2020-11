La suma de todos los miedos: buscan evitar dengue y coronavirus en San Juan

Uno es invisible, el otro es detectable. Uno es pandemia, el otro despierta de un extenso letargo. Uno ya esta en San Juan y el otro 'llegó para quedarse. Uno es fatal, el otro puede garantizar la tragedia. Este es una de las principales preocupaciones que hoy atraviesa el sistema sanitario de la provincia. El solo pensar que ambos puedan encontrarse, no solo genera terror sino que proyecta escenarios fatales. El Covid 19 y el Dengue deben estar separados, y esa es la premisa.

Hay numerosos casos, a nivel nacional, de fallecidos por ambos cuadros. Incluso pensar en el sistema sanitario al borde del colapso por los dos genera pánico. 'Es algo que se puede dar. Pero eso va a estar en nuestras manos, porque la prevención de Dengue depende de nosotros', afirmó contundente la doctora Liliana Salvá, a cargo del Programa de Control Vectores, a Canal 13. Esta vez, la guerra es contra el mosquito, es contrarreloj.

En el mundo, alrededor de 80 millones de personas se infectan de Dengue por año. En Argentina, la temporada 2019-20, registró 52.594 casos confirmados en laboratorios lo que reflejó 'niveles históricos'. En San Juan, fueron 101 casos autóctonos y 15 importados. La comparación admite cierto 'relajamiento', sin embargo Salvá afirmó que 'el hecho de que San Juan haya declarado circulación comunitaria de Dengue, es garantía de que en esta temporada vamos a tener chances un brote mayor'.

Controlar el Dengue es una cosa, controlarlo en tiempos de pandemia es otra. Salvá entiende que el nuevo escenario que se avecina obliga al sistema sanitario a redoblar la resistencia. 'Hoy tenemos que fortalecer que los médicos piensen también en Dengue, que se genere la sospecha clínica para un diagnóstico temprano, fortalecer los laboratorios, las mismas personas que analizan Covid 19 también analizan Dengue', dijo.

La especialista afirmó que una de las principales preocupaciones que se generan puertas adentro de Salud Pública es saber 'de qué forma se adecuaría este trabajo dentro del departamento de virología'. Hoy, el análisis de PCR brinda información sobre ambos cuadros. Incluso, el denominado antígeno (NS1) permite conocer el virus en sangre cuando hay fiebre y el de serología IGM permite dilucidar la posibilidad cuando baja la temperatura.

Salvá señaló que la experiencia en la primera etapa del año, cuando se combatía a los uno mientras se esperaba al otro, 'permitió generar circuitos de notificaciones ordenados y pulidos' en los que se pudo trabajar. Con esta experiencia, la provincia se prepara para esta nueva embestida.

Sin embargo, el escenario no es totalmente sombrío. La doctora lo dijo y sin titubear: 'Va a estar en nuestras manos, porque la prevención de Dengue depende de nosotros'. Según entiende, hay otra mirada de la prevención. El Covid 19 no solo trajo contagios y muertes, también trajo conciencia. 'La imposibilidad de viajar también colabora a que no se esparza el virus. Si en marzo o abril se liberan, tendremos que pensar en otra situación', dijo.

Dentro de la provincia, el departamento que históricamente luchó contra el Dengue fue Valle Fértil. Es quien lleva la punta de la lanza. 'En Valle Fértil hay una tradición y saben qué tienen que hacer, son expertos, los casos autóctonos no los tuvimos ahí, los tuvimos en el Gran San Juan', destacó Salvá.

Precisamente, en el Gran San Juan comenzaron a traccionar para evitar al enemigo visible. En Rawson, desde el Programa de Control de Vectores ya iniciaron una campaña de prevención y 'descacharreo' en las zonas donde se presentaron focos de brote la temporada pasada. En Capital, por ordenanza municipal crearon una brigada de control contra el Dengue. En Chimbas, esta semana hubo una firma de convenio con el especialista, Valle Fértil, para colaborar en la lucha contra el mosquito. Otros municipios que también ya activaron son Rivadavia, San Martín y Caucete.

'Mientras nosotros nos hagamos cargo de que no haya mosquitos, no va a haber Dengue. Pudimos cortar la circulación viral en junio, pero va a estar en poder de la comunidad evitar que se instale de nuevo y se haga más fuerte en la temporada posterior', concluyó Salvá.