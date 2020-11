Zapata Bacur indicó que jamás pensó en dejar sus sueños

El joven "Wey" Zapata Bacur habló en primera persona sobre su nueva etapa luego de una recuperación milagrosa tras sufrir un accidente en Ruta 40. Su vida dio un giro de 360° pero no significó bajar los brazos. El próximo paso es obtener una prótesis y continuar con su carrera como motociclista.

El deportista comentó que estaba muy feliz en su casa, el duro momento que vivió no fue un pretexto para bajar dejar de lado sus metas. En la entrevista agradeció a cada persona que rezo por su salud y a quienes donaron sangre. "Me considero una persona muy alegre, el tema de perder el brazo fue un bajón pero pero nunca pensé que era el fin".

Luego de eso expresó que seguirá trabajando para alcanzar sus objetivos que busca desde el inicio de su carrera como motociclista. Cabe considerar que le consultaron sobre un sí recuerda sobre el día en que sufrió el accidente, a lo que especificó que fue luego de un entrenamiento, estaba cansado y pego una cabeceada. En ese momento se le fue el auto. El arrastre fue lo que lo afecto a la perdida de su extremidad.

No recuerda con exactitud pero llego una señora que le hizo un torniquete, a quien agradeció porque gracias a ella es que esta vivo, según sus palabras. También aclaró "me acuerdo del accidente y me acuerdo haber despertado en el hospital y nada más. No me acuerdo el trayecto, absolutamente nada".

Cunado despertó se vio con muchas vendas, pero supo de su perdida cuando se vio en el espejo. "Fue impactante y muy duro", pero este no lo considera "un impedimento para seguir adelante. No voy a bajar los brazos, voy a seguir entrenando para seguir en cada en carrera".

Posteriormente explicó que su recuperación será de aproximadamente un mes, por lo que dijo: "debo esperar a que empieza a circular la sangre bien". A su vez detalló que volverá a entrenar "una vez que esté listo, volveré a entrenar con una sola mano para buscar el balance, el equilibrio la ayuda". Aseguró que le va a costar pero se esforzará para estar al 100% hasta que llegue la prótesis que necesita. Sobre esto indicó "Estamos buscando, averiguando sobre el tema que no es fácil encontrar información".

"Mi primer objetivo es poder recuperarme para volver a los entrenamientos básicos" fue lo que comentó Zapata.

Fuente: Canal 8