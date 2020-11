Pagarán un bono de $3.000 a jubilados PAMI, ¿cuáles son los requisitos?

En la mañana de este martes el gerente de PAMI en San Juan, Marzio Meglioli aseguró que se pagará antes de fin de año un bono de $3.000 a jubilados en situación de vulnerabilidad social. En este sentido el funcionario dijo que deberán cumplir una serie de requisitos para poder ser beneficiarios del mismo.

Asimismo dijo que las asistentes social están a cargo de la evaluación social, por ello el jubilado deberá cobrar la jubilación mínima. Además de tener una vivienda en condiciones rudimentarias, también no debe haber ingresos de dinero extra entre los integrantes de la vivienda, entre otras.

Por otro lado el gerente de la entidad mencionó que por el momento no hay novedades respecto a la entrega de un bolsón navideño. Esto se debe a que todavía no fueron informados aunque hay que recordar que desde el principio de la pandemia en San Juan se estableció no entregar más bolsones de mercadería en los centros de jubilados para evitar la circulación de los adultos mayores.

Por último el funcionario afirmó que actualmente no hay demoras en la entrega de medicamentos. Sin embargo aseveró que hubo demoras en la entrega de lentes intraoculares para las operaciones de cataratas debido a las condiciones que genera la misma pandemia.