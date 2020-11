Pediatras sanjuaninos, en contra del uso de Ivermectina en niños

Pediatras sanjuaninos se manifestaron en contra del uso de Ivermectina en niños. A través de un comunicado, la sociedad que nuclea a estos profesionales de la salud, alertaron y desaconsejaron a los padres a aplicar este medicamento que se popularizó en los últimos meses como una alternativa para combatir al coronavirus.

Según informaron desde la Sociedad de Pediatría San Juan, la Ivermectina no está recomendada en niños. "No existen estudios sobre su seguridad. Hay evidencia que la sobredosificación y la utilización de dosis no seguras produce efectos adversos", detallaron en el comunicado emitido este martes.

Además, el uso de este medicamento fue desaconsejado oficialmente por la Sociedad Argentina de Infectología.

Sin embargo, en las farmacias de la provincia las consultas son cada vez más. Incluso, el Ministerio de Salud Pública compró 80 mil pastillas y 200 mil goteros de Ivermectina para combatir el Covid 19. Cabe mencionar que la provincia sacó una resolución que permite el uso de esta droga como tratamiento compasivo contra el virus.

El precio en el mercado de la Ivermectina ronda entre los $700 y los $1100, según informó el propietario de dos conocidas farmacias sanjuaninas.

El comunicado de la Sociedad de Pediatría San Juan: