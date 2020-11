Un candidato pidió poner en marcha el calendario electoral de la UNSJ

El candidato a Rector de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Jorge Cocinero, actual secretario de Obras de la casa de altos estudios pidió que se ponga en marcha el calendario electoral lo más pronto posible. En este sentido, dijo que es el momento de comenzar a trabajar en las fechas, ya que es muy importante para lo institucional.

"Con tan pocas sesiones que nos quedan en el Consejo Superior antes de fin de año, creemos que es el momento de ponernos a trabajar en un calendario electoral para el año que viene. La idea es que todos podamos tener claro las fechas", manifestó.

Asimismo expresó que han acompañado una propuesta de protocolo para ver de qué manera se pueden llevar a cabo las elecciones. "Podríamos hacer el acto eleccionario totalmente en espacios abiertos, por horarios según el DNI. Tenemos ámbitos abiertos que se pueden aprovechar como el CUIM, Palomar, Facultad de Ingeniería y también pedirle colaboración al Gobierno de la provincia para que nos preste escuelas", señaló.

Al mismo tiempo aseguró que las elecciones se pueden llevar a cabo en el primer trimestre del año 2021. "De esta forma en abril ya pueden asumir las nuevas autoridades", indicó.

Por último se refirió a quienes podrían saltarle como detractor, ya que otra de las candidatas como Mónica Coca aun se encuentra internada. "Creo que la institucionalidad está por sobre las personas, con Mónica me une un lazo afectivo importante y me parece que tiene buenas capacidades para ser una de las candidatas al puesto. La buena relación que nos une, no impide poder programar el calendario para el año que viene porque la vida institucional sigue", aseveró.

Cabe destacar que las elecciones para rector de la UNSJ se debían llevar a cabo el 10 de junio pasado. Sin embargo por las condiciones que generó la pandemia, se suspendieron y prorrogaron los mandatos actuales sin un plazo.