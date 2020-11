'Wey' Zapata recordó cuando le avisaron que le faltaba un brazo: 'Yo lo sentía'

Luego de volcar en la Ruta 40 sobre su Chrevrolet Corsa Classic, el "Wey" Zapata estuvo internado durante una semana en un hospital recuperándose. Durante el primer tramo de la internación, Alberto nunca supo que le habían amputado un brazo pero recuerda que tanto su familia como los enfermeros se lo daban a entender. Finalmente fue su madre quien le confirmó lo que había pasado.

Alberto Zapata, durante una entrevista exclusiva con Canal 13 desde su casa, recordó el momento en el que le avisaron que había perdido su brazo izquierdo como resultado del accidente en Ruta 40. A lo largo de los primeros días de su internación, al chico no le avisaron de su pérdida, pero si se lo daban a entender.

"Sinceramente no me lo decían pero me lo daban a entender. Cuando estaba en el hospital yo lo sentía la brazo entonces yo decía '¿Tendré el brazo?', hasta que fue mi mamá la que me dijo: 'no, no lo tenés al brazo, desde un primer momento te lo amputaron'", rememoró el protagonista de esta historia de superación.

En ese preciso momento Alberto sintió una gran curiosidad por lo que se levantó de la camilla, caminó hasta el baño y se miró en el espejo para ver con sus propios ojos el cambio en su cuerpo. "Me fui a ver al baño al espejo, quería ver como se veía la amputación. Después de estar al borde de la muerte, estar vivo es más que suficiente", reflexionó.

Finalmente el endurista contó que al igual que le sucedía cuando se encontraba dentro del nosocomio, a día de hoy continúa sintiendo su brazo izquierdo a pesar de estar consciente de que no es así. "Actualmente lo siento al brazo. Siento pinchazos, siento calambres, es muy feo", sentenció.