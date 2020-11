'Wey' Zapata sigue buscando a la mujer que le salvó la vida

El domingo 15 de noviembre quedó marcado a fuego en la vida del "Wey" Zapata, ya que fue el día en que sufrió el accidente que lo dejó sin su brazo izquierdo. En relación a esto el joven amputado reveló que aún sigue tratando de encontrar a una de las dos médicas que salvaron su vida. Si bien con una de ellas ya pudo hablar, todavía no ha podido encontrar a la profesional de la salud que le hizo el torniquete para que no muriera desangrado.

Luego de volcar en su Chevrolet Corsa Classic, el "Wey" quedó muy malherido y comenzaba a desangrarse rápidamente. Por fortuna un grupo de trabajadores de la salud llegaron al lugar y comenzaron a asistirlo. Principalmente fueron dos médicas quienes ayudaron al joven moribundo. Una de ellas contactó a la Policía y otra se encargó de hacerle un torniquete a Zapata para frenar el abundante sangrado.

De no ser por estas personas Alberto no estaría vivo para poder contar la complicada experiencia que le tocó vivir. Debido a esto el sobreviviente tenía muchas ganas de poder agradecerle personalmente a estas dos mujeres lo que había hecho por él. Sin embargo a día de hoy sólo ha podido reunirse con una de ellas.

"Hubieron dos doctoras. Una fue la que me hizo el torniquete, que no he podido dar con ella, se que trabaja en el Castaño y me dicen que es una señora muy sencilla. Ella me cortó el chorro de sangre. Hay otra doctora que fue a la Policía. Dio la casualidad que fueron dos doctoras. Una se quedó auxiliándome", recordó el chico.

Gracias a esta "campaña" el endurista pudo charlar con una de sus salvadoras. "Con la chica que fue a la Policía y que estuvo permanente conmigo he podido hablar. La misma Policía me dijo que estuvo auxiliándome con el tema de los derrames, que no pierda mucha sangre y me ayudó a subir a la ambulancia. Ella estuvo ayudando a que no me fuera. Yo no me acuerdo de nada, pero es lo que me contaba ella", contó Zapata.

Finalmente si bien dejó en claro que quiere reunirse con esta segunda médica, el "Wey" aclaró que lo más importante es que esta con vida por lo que esta totalmente agradecido. "Teóricamente parece que ha habido otra. Al final estoy un poco confundido pero bienvenido sea lo que Dios haya tenido para mi, porque así hayan sido una, dos, tres o cuatro me salvaron la vida, así que muy agradecido de eso", sentenció.