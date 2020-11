'Wey' Zapata y su admirable optimismo: 'Nada cambió, sólo tengo un brazo menos'

El "Wey" Zapata se encuentra atravesando una de las situaciones que más terror causan al ser humano, el hecho de perder una extremidad. Sin embargo el joven no deja de sorprender al mundo, debido a que ha afrontado esta complicación de la mejor manera siempre con una sonrisa en su cara. "Nada cambió en mi vida, sólo que tengo un brazo menos".

Luego de perder su brazo izquierdo tras volcar en su Chrevrolet Corsa Classic el domingo 15 de noviembre, el joven endurista se mostró con una actitud muy positiva y con una inmensa sonrisa en su cara que dejó perplejo a más de uno. Si bien muchos esperarían que al sufrir un episodio tan traumático como este el "Wey" estaría tremendamente deprimido, Alberto afronta su realidad con un optimismo que es de admirar.

"Después de estar al borde de la muerte, estar vivo es más que suficiente", reflexionó Zapata revelando que desde un principio el no consideró el hecho de perder un brazo como una razón para deprimirse. Directamente este amante del motocross aseguró que en su vida nada ha cambiado, ya que solamente "tengo un brazo menos".

Esta manera de afrontar el hecho no sólo sorprende a quienes no lo conocen, sino que el propio psicólogo deportivo del chico se impresionó cuando fue a visitar a su paciente. "El otro día vino el psicólogo y yo ya tenía ganas de darme una vuelta. 'Estas re loco' me decía mi psicólogo. Estamos con las mismas ganas de siempre", manifestó entre risas el afectado.

El propio Zapata, que siempre se ha considerado como una persona positiva, contó que desde chico ha aprendido a lucharla gracias a la disciplina que decidió desempeñar. "Estamos con los ánimos muy arriba, con mucha gente trabajando para salir adelante. Tenemos que seguir luchándola. Este es un deporte muy caro, así que siempre he tenido que lucharla", sentenció este milagro andante.