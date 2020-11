Los médicos vuelven a movilizar y ahora con paros.

Los médicos expresaron su descontento frente a un nuevo fracaso en las negociaciones entre el Sindicato Médico de la provincia y las autoridades de salud. La conciliación obligatoria en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo llegó a su fin y el gremio decidió endurecer posiciones.

En un comunicado publicado en su página en facebook, la entidad sindical explicó los próximos pasos a seguir. “El 3 de diciembre una gran concentración con movilización. Paro por 24 horas para el 10 de diciembre ,sin concurrencia a los lugares de trabajo, y paro de 48 horas para los días 15 y 16 de diciembre con retención de servicio y movilización.” expresa el anuncio.

En el mismo sentido resolvieron paro de sellos y lapiceras, retención de servicio por espacio de dos horas diarias para personal de planta y en las guardias. Tampoco realizarán carga informática de datos por tratarse de trabajo administrativo y dejando constancias solamente mediante impresión diagnóstica y tratamiento.

También resolvieron declarar personas no gratas con pedido de renuncia a la Secretaría Técnica del Ministerio de Salud y asimismo solicitaron la renuncia de carácter solidario de los directores de unidades.

El reclamo liderado por el doctor Daniel Sanna denunció también que en una acción coordinada entre la Subsecretaría de Trabajo y el asesor legal del ministerio les cercenaron el derecho a huelga cuestionando todas las fechas solicitadas, por considerarlas que no cumplían con los cinco días hábiles previos de comunicación .

Daniel Sanna. Sindicato Médico.

El comunicado finaliza diciendo “ prepárense para un conflicto largo en un año electoral. No nos reconocen pero demostraremos que somos esenciales y no nos van a callar como intentan hacerlo con la Universidad Nacional . No estamos solos y lo vamos a demostrar porque tiñeron de negro a la salud pública .Gracias señor Gobernador por tenernos presentes. Está en juego nuestra dignidad .”

