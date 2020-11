Escenario 'complicado' para la salud en hospitales privados

'Estamos algo complicados', caratuló Mario Penizzotto, presidente del Colegio Médico de San Juan, al referirse sobre la situación por la que atraviesa el sector sanitario privado. En Paren las Rotativas señaló que no todas las clínicas privadas pondrán a disposición camas y confirmó que hay solo 45 terapistas en la provincia.

'Nosotros hicimos un convenio con el Ministerio de Salud Pública y pusimos a disposición todas las camas. Hoy en el Hospital Privado hay un sector que hemos destinado a Covid con 13 camas de terapia intensiva y 6 camas de terapia intermedia. Como el Privado, hay varios sanatorios preparados para internaciones por Covid 19', afirmó el médico.

Sin embargo, explicó que no todas las instituciones tienen la posibilidad de brindar camas. 'Disponer de camas implica que sean boxes aislados. Hay sanatorios que tienen 6 camas para internación y no pueden poner a disposición por no poder aislarlas', afirmó.

En tanto, un tema recurrente entre los sanjuaninos es la capacidad de terapistas que tiene la provincia. En relación a esto, confirmó que hay 45 profesionales de este tipo, de los cuales muchos están contagiados o se encuentran aislados por ser contacto estrecho de otros. 'Hay médicos cardiólogos y anestesistas colaborando con los terapistas', concluyó.