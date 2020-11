Estudia lengua de señas y le enseña a un niño de Córdoba con sordera

Su nombre es Melisa Becerra. Tiene 35 años y hace dos meses empezó a estudiar Lengua de Señas. Por casualidades conoció a Elías, un niño de 4 años que padece hipoacusia bilateral profunda. Él vive en Córdoba, acompañado de sus padres que mueven viento y marea para poder colocarle implantes cocleares. Mientras, ella le enseña a él cosas que en tan solo días aprende y él le enseña a sus papás porque ahora se puede comunicar.

'Yo lo conocí porque estaba un día viendo noticias y di con un diario que había publicado el caso del niño que era de Córdoba. Me puse a ver diarios de Córdoba y ahí figuraba un número. Yo le escribí a Yanina, la mamá de Elías para saber de qué forma podía colaborar con él', dijo Becerra a Canal 13. Según comentó, la mujer no podía creer que tuviera intenciones de ayudar viviendo 'tan lejos'.

El caso de Elías Bertaina es famoso en Córdoba porque su familia inició una colecta nacional para que él pudiera escuchar. 'Él no sabe decir ni siquiera como se llama, entonces le pregunté a la madre si yo podía ayudar en la colecta y, mientras tanto uno puede ir haciendo algo, siempre hay mucho por hacer', explicó.

Así comenzó el lazo entre los dos. Ella asiste a clases y, en tanto, le enseña al niño a dar sus primeros pasos en el lenguaje. 'El video lo trato de adecuar para la edad que tiene él. No sabe las letras, no sabe leer, al no poder escuchar no tiene un lenguaje adquirido como nosotros, entonces empecé con el abecedario, letra por letra y se lo fui enseñando', dijo.

Becerra comentó que la reacción de Elías superó sus expectativas. 'Él está feliz al ver que hay alguien que del otro lado lo puede ayudar de esta manera, él está practicando un montón, súper entusiasmado', afirmó.

Pero no solo fue eso, la devolución también vino de sus papás. 'Ellos también se sumaron a aprender porque pueden entender lo que quiere decirles. Su mamá está agradecida, me envía bendiciones siempre. Están desesperados intentado recolectar el dinero de la operación y agotaron todas las posibilidades. Cuando yo les ofrecí ayudarlos, aceptaron inmediatamente', comentó.

Melisa también es mamá y tiene su familia. Hoy, tiene un hijo más. Está decidida a colaborar con Elías en lo que pueda. 'Al que quiera ayudar en la colecta, es bienvenido. Él necesita ayuda', dijo. Los interesados en sumarse, pueden contactarla al 2644 17-7246.