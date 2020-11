Inédito en San Juan: se podrá pedir ayuda al 911 por videollamada

Durante este martes 3 de noviembre el secretario de Seguridad, Carlos Munisaga, estuvo presente en Chimbas para poder realizar la entrega de un total de 16 movilidades y 25 cámaras de seguridad. En este marco el funcionario anunció una inédita incorporación al 911 en la provincia, dentro de poco se podrá hacer una videollamada al 911 para mostrarle a los oficiales que es lo que esta sucediendo.

"Vamos a empezar a atender emergencias por videollamadas, para que ese video también pueda servir como evidencia para la Justicia y para la actuación inmediata de la Policía. Lo vamos a lanzar junto al gobernador desde el CISEM los próximos días. Se ha hecho una gran inversión en la central de llamadas", declaró la autoridad.

Finalmente Munisaga contó que el objetivo de sumar esta posibilidad no es sólo que la víctima pueda enseñar lo que esta pasando, si no que otra persona que este presenciando un hecho ilegal también pueda filmarlo y denunciarlo. "Ahora las emergencias también van a ser recibidas por videollamada para mostrar lo que esta ocurriendo, cuando esta pasando esa emergencia. No sólo la persona que esta siendo afectada si no también un vecino que este presenciando el hecho", sentenció.