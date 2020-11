Pascual Recabarren aseguró que no estuvo en la fiesta gaucha clandestina

"Yo no estuve en el lugar. No he participado en la cena", con estas palabras Jorge Pascual Recabarren (hijo) desmintió haber estado presente en la fiesta clandestina gaucha que se llevó a cabo en una parrillada ubicada en Av. Libertador y Circunvalación. Es que en la noche del lunes su padre, el aparcero mayor más conocido como Jorge Darío Bence estuvo celebrando sus 90 años de edad.

"Ayer lunes estuve hablando con mi padre por teléfono, lo saludé en el programa. Luego en la tarde estuvimos hablando por teléfono y me invitó al brindis pero yo decidí no ir", manifestó el presentador de la FNS que se sorprendió esta mañana cuando se vio como protagonista en varios medios portales.

Recabbaren expresó que la confusión se generó porque tanto el como su padre tienen el mismo nombre, con la salvedad de que el aparcero mayor es conocido como Jorge Darío Bence. "Tanto mi familia como yo nos estamos cuidando mucho y no estamos yendo a cualquier tipo de juntadas. Da bronca aparecer en una situación como esta de arriba", aseguró.

Asimismo el presentador dijo que no conoce los detalles de lo sucedido en la fiesta guacha clandestina, debido a que no se hizo presente en el lugar. Además de que se enteró de lo sucedido por amigos y la misma prensa que lo llamó desde la mañana temprano. "Todavía no podido comunicarme con mi familia", señaló.

Por otro lado dio a entender que el festejo de cumpleaños de su padre era para un grupo reducido de la familia pero que seguramente llegó más gente debido a la popularidad de su padre. "No quiero justificar el festejo, pero los cafés y bares están llenos. Quizás acá no se respetó el distanciamiento en el lugar o el horario, realmente lo desconozco. Solo quería aclarar que yo no estuve presente en el lugar", concluyó.