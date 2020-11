Aseguran que pacientes con Covid 19 esperan camas de terapia en ambulancias

"Es muy común que las ambulancias tengan mucho tiempo a los pacientes dentro de las mismas tratando de ubicarlos en algún lugar, ya sea de terapia o internación común en la parte pública o privada", aseguró el presidente del Colegio Médico de San Juan, Mario Penizzoto.

El profesional sostuvo que el sistema de salud, tanto público como privado "están en un nivel de ocupación alto". Por este motivo se producen demoras para encontrar camas de terapia intensiva.

Según informaron oficialmente, San Juan cuenta con 250 camas de terapia pero solo 50 están destinadas a pacientes en estado crítico por Covid 19 en el sector público. En este sentido, el hospital Rawson cuenta con 24 unidades de terapia, el Marcial Quiroga con 14 y el CEMC (ex hospital Español) 12. Sin embargo, el Hospital Rawson planean sumar 12 camas más en el sector oeste y otras 20 a futuro.

En el área privada, Penizzotto confirmó que en el Hospital Privado hay un sector destinado a Covid 19 con 13 camas de terapia intensiva y 6 camas de terapia intermedia. Como el Privado, hay varios sanatorios preparados para estas internaciones.

Así mismo, reconoció que algunos sanatorios o clínicas no podrán prestar este servicio debido a que no cumplen con las condiciones necesarias para ello. "Existen otras camas de terapia pero no se si se podrán a disposición de Covid porque tienen 6 o 7 camas nada más. Y tener un paciente con coronavirus ahí es difícil porque no se puede aislar suficientemente del resto", explicó.

Por otro lado, para Penizzoto los cinco primeros meses de la pandemia en los que San Juan registró pocos casos fueron negativos. "Eso hizo que nos relajemos un poco en las precauciones que debíamos tener", dijo en referencia al aumento de casos en los últimos dos meses.

"En los sanatorios, los primeros meses nos fuimos a Fase 1 donde no podíamos tener operaciones programadas, solamente urgencias. En ese entonces no teníamos ocupación de camas porque no habían casos Covid 19. Hoy que el Ministerio de Salud ha liberado las cirugías y es cuando se requiere más cantidad de camas por la pandemia", cerró.