Aseguran que se produjo una 'psicosis' en San Juan para conseguir Ivermectina

Recientemente se ha producido una gran confusión en la provincia de San Juan alrededor de la Ivermectina. Todo se produjo cuando mediante las redes sociales, algunos medios de comunicación, etc. se empezó a asegurar que este medicamento utilizado en animales servía para combatir el Covid 19. Debido a esto cientos de personas acudieron a las veterinarias para comprar este compuesto.

Acerca de esto Mauro Pedernera, veterinario del departamento Jáchal, contó que estos últimos días se ha generado un "efecto de psicosis" ya que una gran cantidad de gente iba su establecimiento o le llamaba por teléfono para poder comprar Ivermectina. "Fue como un efecto de psicosis que hubo. Estuvimos muy preocupados estos días, se arrimó mucha gente por todas las veterinaria de Jáchal consultando por la famosa ivermectina. Estoy sorprendido", declaró el especialista.

Posteriormente Pedernera contó que incluso la gente le pedía todo lo que tuviera un nombre parecido a este inyectable. "La gente lo que buscaba era todo lo que se asimile a la palabra ivermectina. Nos pedían cualquier cosa hasta el punto donde la gente quería tomar K‑OTHRINA (veneno para cucarachas y demás insectos)", reveló el veterinario.

Para evitar este tipo de prácticas promovidas por la desinformación el jachallero contó cuál es la correcta utilización de la Ivermectina. "Es un antiparasitario interno, para todos los parásitos gastrointestinales y antiparasitario externo para los piojos, pulgas, garrapatas y sarna. Es una solución que se usa de manera inyectable, totalmente diferente a lo que se usa para la medicina humana. Nosotros no recomendamos el uso de la droga para el consumo oral en los seres humanos", recalcó.

Finalmente el entrevistado contó que junto a sus colegas del departamento tuvieron que tomar la decisión de no comercializar este supuesto compuesto "milagroso", hasta que el cliente traiga una receta firmada por su médico de confianza. "Era un riesgo. No queremos ser responsables de algún accidente o hasta de alguna muerte que pueda llegar a pasar producto del consumo de un medicamento que no esta probado en humanos. Decidimos no venderlo hasta que el cliente fuera al médico y trajera una receta de su médico de confianza", sentenció el profesional.