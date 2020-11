Paralizados por la pandemia, estudiantes de medicina reclaman terminar su carrera

Alrededor de 80 estudiantes del último año de medicina de la Universidad Católica de Cuyo (UCC) -sede San Juan- iniciaron un reclamo público, "Sin médicos no hay salud" porque quieren recibirse y no pueden hacerlo ya que sus prácticas se encuentran paralizadas. Su objetivo, además de obtener el título, es sumar personal de salud para combatir la pandemia de coronavirus.



Por la llegada del Covid 19 al país, en marzo la UCC suspendió las actividades presenciales, incluyendo la práctica final obligatoria (PFO), que los estudiantes de medicina deben realizar para terminar la carrera. Han pasado casi ocho meses desde que se paró la actividad y aun no hay una fecha estipulada para el regreso. "Hemos rendido todas las materias de la carrera y sólo nos faltan 18 horas de práctica para poder rendir el examen final que nos permitiría poder recibirnos", dijo Ariadna, una de las estudiantes a Canal 13 San Juan.





"Durante el año a través de modalidad virtual hemos accedido a una parte de los contenidos, pero es indispensable el módulo práctico para acreditar la carrera", señalaron los estudiantes que se autoconvocaron para reclamar la continuidad de las prácticas. "El Ministerio de salud de San Juan ha aprobado el protocolo en modalidad burbuja presentado por la UCC para este fin, pero para obtener la habilitación de la actividad es necesario que el Ministerio de Educación de la Nación , Ministerio de Salud de la provincia y la autoridad que le competa se expida sobre la situación", explicaron.



Al mismo tiempo detallaron que han presentado notas a los organismos haciendo formal el pedido, pero no obtuvieron respuestas. "Resaltamos que es necesario retomar las prácticas profesionales para culminar nuestra formacion y asi poder colaborar frente a la situación epidemiológica de la provincia", contaron los estudiantes de sexto año de medicina que piden difusión de su reclamo.

Según señalaron, en la misma situación se encuentran los estudiantes de kinesiología y bioquímica, quienes están evaluando la posibilidad de sumarse al reclamo de sus compañeros estudiantes de medicina.