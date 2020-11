Convocan a que el Banco San Juan cumpla con los protocolos Covid 19

El secretario general de la Asociación Bancaria, Mario Matic pidío que las autoridades del Banco San Juan comiencen a hacer cumplir los protocolos Covid 19. "En esta fecha tan significativa para nosotros como el Día del Bancario sería bueno que las autoridades tengan un momento de reflexión", señaló.

"Hemos tenido ya el fallecimiento de un empleado del Banco Francés que nos ha dolido mucho. Por eso llamamos una vez más a la reflexión para que las autoridades del Banco San Juan extremen las medidas y los recursos para que el trabajador se sienta cuidado no solo por su gremio sino también por la empresa", agregó.

Asimismo Matic explicó que el trabajo de La Bancaria durante el tiempo de pandemia no ha sido fácil, ya que han tenido que estar encima de algunos bancos para la implementación de los protocolos en la actividad del sector. "Se logró un poco tarde quizás pero hemos tenido que denunciar algunas entidades porque no se estaban cumpliendo los protocolos. Denunciamos al Banco Santander y el San Juan pero inmediatamente el Santander se puso a disposición pero no pasó lo mismo con el San Juan", indicó Matic.

En relación a esto el secretario general expresó que por el momento la prioridad pasa por resguardar la salud y la vida de los trabajadores. En ese sentido Matic aseguró que ha sido un año difícil y a la vez muy distinto. De hecho han sido varios los empelados que estuvieron exceptuados por alguna cuestión de salud.

"Pero eso nos permitió que también se utilice el sistema de trabajo con grupos rotativos que están muy buenos para que la entidad no deba cerrar sus puestas en caso de que se active un protocolo. Además se ha profundizado mucho el teletrabajo que es un gran desafío", manifestó.

Por último, en relación con el clásico festejo por el día del Bancario, Matic dijo que este año el asado quedará postergado para otra reunión. Sin embargo hicieron algunos sorteos para los trabajadores para que el día no pase desapercibido.