Vuelven las clases presenciales en las universidades, ¿Y San Juan?

En la mañana de este viernes el Gobierno Nacional autorizó la vuelta de las clases presenciales en las universidades e institutos pre universitario de todo el país. No obstante, en la Universidad Nacional de San Juan aun no deciden si se va a retornar o no a la modalidad presencial en medio de la pandemia del Covid 19.

Según publicó Diario de Cuyo, el rector Oscar Nasisi se manifestó de forma escueta sin adelantar alguna posible fecha. Es que antes de tomar alguna decisión sobre una posible vuelta a clases, esta debe ser considerada y debatida en el Consejo Superior. "Por supuesto, será tomada en concordancia con lo que disponga la provincia sobre el mismo tema, ya que así lo establece la decisión del gobierno nacional”, agregó.

Cabe destacar que la vuelta a clases presenciales fue establecida a través de la Decisión Administrativa 1995/2020 en el Boletín Oficial. La misma lleva la firma del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y del ministro de Salud, Ginés González García.

De acuerdo a lo que establece la normativa nacional, la misma indica que "con la conformidad del ministerio de Educación, la efectiva reanudación de las actividades académicas presenciales en Universidades e Institutos Universitarios será decidida por las autoridades provinciales y de la ciudad de Buenos Aires, quienes podrán suspender las actividades y reiniciarlas conforme la evolución de la situación epidemiológica".

Al mismo tiempo señala que será fundamental el cumplimiento de un protocolo y lineamientos generales que garanticen las medidas de cuidado de los trabajadores y estudiantes ante la pandemia por coronavirus.