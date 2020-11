Radiografía de los médicos en San Juan: ¿Por qué faltan terapistas?

"No tenemos de dónde sacar más terapistas. En nuestra especialidad tenemos 4 años de entrenamiento y es imposible conseguir personal nuestro. Somos una especialidad que vivimos de guardia y no estamos bien remunerados. Además nuestro futuro se ve que es hacer guardias y eso hace que tengamos pocos profesionales para la residencia". Las palabras de Patricia Díaz, la presidenta de la Asociación de Médicos Terapistas de San Juan, asustan pero desnudan una realidad. Es que la pandemia del Covid 19 dejó en evidencia el número acotado de estos profesionales en el área, pero esto no pasa solo en San Juan, sino que también se repite en el país y en el mundo.

Actualmente en San Juan hay 52 médicos terapistas activos, de los cuales el 98% trabaja en el sector público y muchos de ellos hacen guardias en el sector privado. Además en los hospitales tienen guardias de 24 horas y guardias rotativas los fines de semana. “La especialidad de terapista no es muy rentable, son médicos que viven de guardia permanente”, señaló Mario Penizzotto, presidente del Colegio Médico.

Según detallaron ambos profesionales, los médicos terapistas para poder subsistir con un sueldo medianamente digno deben realizar mínimo 3 guardias que les permita llegar a juntar un monto para poder vivir. Sumado a esto, este tipo de especialistas conviven constantemente con pacientes en estado crítico, lo que conlleva un gran estrés.

“Hasta hace poco de más de dos meses éramos 52 terapistas pero hay algunos que están licenciados, ya que son mayores con comorbilidades, por lo que por el momento debe haber alrededor de 45", indicó Díaz. En ese sentido muchos de los terapistas son añosos porque tienen encima de los 60 años de edad.

“Hoy el 60% de los terapistas tiene arriba de los 45 años con 20 de servicio. Sin embargo todo no es negativo, ya que por el momento pese a la gran escalada de casos que tenemos en la provincia, ninguno ha dado positivo”, agregó.

Para evitar un colapso en este recurso humano los terapistas actualmente están trabajando con los cardiólogos que hacen guardia en la parte de cardiología del Hospital Rawson. “Dentro de nuestra especialidad tenemos gente que está muy preparada en las terapias intensivas. Por ejemplo en la parte de trauma, el doctor Graciani es un referente con la doctora Verón, después está el doctor Sarmiento quien se desempeña como jefe del INAISA (Instituto de Ablación e Implantes de San Juan). También tenemos terapistas en vuelos sanitarios. La realidad es que somos pocos pero a la vez trabajamos en áreas claves”, afirmó la profesional.

Este tipo de datos son los que quizás lleva a los médicos recién recibidos a elegir otro tipo de especialidad. Según el presidente del Colegio Médico, año a año se reciben alrededor de 85 médicos, aproximadamente entre 60 a 70 de la Universidad Católica y 15 que se egresan en Córdoba, pero la mayoría opta por realizar la residencia en otro tipo de especialidad en la provincia.

De hecho la presidenta de la Asociación de Médicos Terapistas le contó a Canal 13 que actualmente no hay muchos residentes en terapia por los datos mencionados anteriormente. Sin embargo están expectantes a lo que propuso semanas atrás el Gobierno de San Juan para que a todos aquellos residentes que se quieran quedar en la provincia y se especialicen como terapistas, se les garantice un pago de $45.000, de los cuales $20.000 estarán a cargo de Nación y el resto por parte del Ministerio de Salud Pública. Con este incentivo calculan que se podrán sumar 15 médicos terapistas.

Incentivar a los egresados a seguir este tipo de especialidad y que incluso puedan asentarse en San Juan es el objetivo de esta inversión que realizará el gobierno local. De igual manera San Juan suma puntos a la hora de elegir la provincia como destino porque tiene una tecnología casi única en el país, debido a la aparatología con la que cuentan los hospitales locales.

De conseguirse este objetivo, sería algo muy beneficioso para San Juan, ya que sumar más recurso humano dentro de este área clave sería fundamental para una pandemia como la que se vive actualmente sino también en el día a día. Sin embargo se debe recordar que esto es un proceso a largo tiempo. “Los médicos que hoy se reciben en la católica comienzan a hacer una especialidad y es una etapa de aprendizaje mientras hacen la residencia. Es decir que los podemos contar como médicos una vez que finalizan su residencia. Ojalá sean varios los profesionales que se interesen en esta residencia”, aseguró Penizzotto.

Por último es necesario recordar que la mejor manera para que estos especialistas, al igual que el sistema de Salud no colapsen se va lograr si la sociedad sanjuanina se maneja con responsabilidad individual y cumpliendo los protocolos… De lo contario se observará lo que desnudó esta pandemia, la falta de médicos, sobre todo en un área clave como son las terapias intensivas.