Sin eventos, sin trabajo: la dura realidad de los maquilladores

Natalia Campos, una maquilladora sanjuanina, reveló un poco de la dura realidad que esta viviendo tanto ellas como sus colegas en general. La mujer contó que no ha podido trabajar desde hace más de ocho meses, prácticamente desde que se decretó la primera cuarentena en toda la República Argentina.

Campos manifestó que ella tenía trabajo durante todo el años gracias a los actos escolares, a obras de teatro y demás celebraciones, eventos que no pueden llevarse a cabo en este contexto de emergencia sanitaria. "Desde marzo no ejerzo ninguna actividad. Suspendieron las clases y yo estaba preparada para la presentación de las camperas de los egresados que se hacen todos los años", manifestó.

Sin embargo la pandemia no sólo frustró estos eventos que la sanjuanina tenía programados, sino que el Covid 19 destruyó la época más fuerte de trabajo para ella: Halloween y los actos de fin de curso. "El mes de octubre era en el que más trabajo tenía. Prácticamente tenía trabajo todos los días, con el tema de Halloween tuvimos un montón de eventos, en boliches, en escuelas, en fiestas. En septiembre, octubre y noviembre con el fin de año de las escuelas tenia mucho trabajo", se lamentó.

En estas fechas la artista contó que generaba unos 25.000 pesos, sin cortar el material importado que ella utiliza para trabajar, importantísimo ingreso que no pudo obtener durante este año 2020. Sumado a esto, Natalia contó que a pesar de que se han permitido las reuniones sociales entre pocos personas, prácticamente ha recibido consultas para participar del cumpleaños de algún niño como solía ser habitual.

"Directamente no puedo hacer nada, pocos han sido los que me han consultado el precio. Directamente no se hace ningún evento. Ha sido un golpe bastante fuerte, nos hemos tenido que ajustar como todos porque las boletas siguen llegando y todo sigue subiendo. Acá estamos luchándola día a día", sentenció Campos.