Lorenzo, internado desde que nació, necesita traslado urgente al Garrahan

Lorenzo Trigo es un bebé de tan solo 10 meses que se encuentra internado en el hospital Rawson desde el día en que nació debido a una malformación en el esófago. Hace 20 días deberían haber sido trasladado al hospital Garrahan pero la obra social IOSFA ni siquiera le da respuestas a su familia sobre la cobertura. 'Necesito que se hagan cargo', afirmó su mamá María Rodríguez en Canal 13.

A lo largo de estos meses, el pequeño fue sometido a ocho cirugías pero de acuerdo al diagnóstico médico en el Rawson no pueden hacer más nada para mejorar su salud. 'Su problema no tiene solución acá en San Juan, si o si tiene que ser derivado a Buenos Aires. Él está en el Rawson porque lo tuve acá y se quedó pero la obra social no contesta y ya debería haber sido derivado', aseguró.

El beneficiario titular de la obra social IOSFA es el padre de Lorenzo, ya que él pertenece a las fuerzas armadas. La institución tiene sede en avenida Córdoba 232 Este pero según le informaron a María está cerrada temporalmente y solo brindan atención virtual. 'Dicen que solo contestan por internet pero mando mensajes, mails, llamo y no responde nadie', se explayó la mujer.

Por último, la madre de Lorenzo hizo hincapié en que, según le indicaron los médicos, si su hijo no es trasladado al hospital Garrahan va a morir. 'No sé cuánto cuesta la operación pero necesito que la obra social se haga responsable. La médica de Lorenzo también intentó comunicarse pero tampoco le contestan. Es urgente, incluso ya tiene la cama para el en Buenos Aires', expresó.