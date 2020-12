Bermejo: el calvario de vivir sin agua y sin médicos a 100 kilómetros de San Juan

Este jueves, vecinos de la localidad caucetera de Bermejo realizaron un corte de ruta para reclamar por la falta de agua potable y atención médica en la zona, entre otras cosas. Es que, los casi 600 pobladores del lugar aseguran que hace casi una semana que no tiene el suministro esencial.

"Hemos optado por un corte de ruta porque no somos escuchados. Habíamos hecho las peticiones a través de notas, en contacto con funcionarios de la municipalidad de Caucete y no hemos recibido respuestas", aseguró Jonathan Aguirre, vecino de la zona.

"Sabemos que en el verano falta el agua potable. En los últimos días hemos juntado agua en algunos tachos y sobrevivimos con eso. El municipio manda solo un tanque al día", comentó.

Desde tempranas horas de la mañana y hasta pasadas las 13, varios hombre, mujeres y niños mantuvieron la medida de fuerza.

A la falta de agua, se le suma la falta de atención médica en plena pandemia de coronavirus. "En los últimos dos meses viene una médica una vez por semana y últimamente una vez al mes. En esta época los chicos empiezan con las gastroenteritis, colitis a raíz de estas altas temperaturas", señaló Aguirre.

El vecino se quejó de la situación y pidió respuestas a las autoridades. "¿Cómo hacemos para ir al hospital más cercano a 100 kilómetros. En días como hoy con más de 40°C de calor y viento zonda, es horrible estar así", sostuvo.



La semana pasada, hubo inconvenientes y enfrentamientos entre vecinos y la policía cuando funcionarios del municipio llegaron a dejar ayudas. El reclamo de los vecinos en esa ocasión fue que solo algunos recibieron asistencia mientras que otros no obtuvieron nada.

"Hemos recibido mercadería los primeros dos meses de la pandemia: en marzo y abril. Después no hemos recibido más nada. La ayuda de los 10 mil pesos del Gobierno provincial no llegó para todos, solo para la galería comercial que no había podido abrir al público. No teníamos turismo ni ventas. No se le ha pagado a casi nadie. Esta ayuda tendría que haber llegado a gran parte. Mucha gente vive del turismo, de la venta de pan, tortitas, yuyos. A ellos no les ha llegado la ayuda. Hay gente que vive de cuidar autos y tampoco la han ayudado", reclamó Jonathan.

"Sabemos que la pandemia ha afectado a todo el mundo y es entendible. Pero, lamentablemente nosotros no hemos tenido asistencia social, ni ayuda del municipio, ni del Gobierno provincial. Nadie se ha acercado", dijo el vecino.

Los manifestantes, aseguraron que mantendrán las medidas en el lugar hasta que las autoridades se acerquen a brindar una respuesta. "Queremos más presencia del Gobierno provincial y municipal. Estamos pidiendo agua y salud, nada más. No queremos que nos den mercadería ni nada. Esperamos que nos solucionen lo básico para sobrevivir", concluyó Aguirre.