Más de 600 personas recibieron pensiones no contributivas

El gobernador Sergio Uñac entregó más de 600 pensiones no contributivas en el centro de convenciones Guillermo Barrena Guzmán. Se trata de beneficios cuyos trámites fueron suspendidos desde el 2016.

Las pensiones no contributivas son un derecho que por ley fue ideado con el propósito y el horizonte de la justicia social, la igualdad económica y el acceso a una calidad de vida digna, en la perspectiva de pensar a la persona como sujeto de derechos. El acceso a una pensión nacional no contributiva es un derecho que tienen todas aquellas personas que no poseen amparo previsional, ni bienes, ni recursos que le permitan afrontar su subsistencia.

Durante el acto de entrega, Uñac puso en alza al federalismo como piedra angular y política nacional en lo logrado el día de hoy: “Es un precepto constitucional interesante pero que cuesta mucho llevarlo a la práctica porque este es un país grande, heterogéneo, con regiones y economías regionales que tienen sus particularidades, pero después de mucho tiempo los sanjuaninos y argentinos volvemos a sentir que en esta construcción federal estamos todos aportando, que hay un Gobierno nacional que pone los ojos en cada uno de los distritos provinciales y a su vez en cada distrito municipal”.

Acto seguido, remarcó la importancia de reencauzar las políticas de inclusión social que supieron ser olvidadas y que hoy son políticas de Estado: “Nos habíamos desacostumbrados a vivir estos actos que son tan significativos. En los cuatro años pasados sufrimos en carne propia lo que era no otorgar nuevos derechos. Hay múltiples derechos humanos reconocidos por todos, pero hay uno que es básico, que es el derecho de la subsistencia misma. Después del derecho de la vida está el derecho de la subsistencia. Es allí donde el Estado debe garantizarlo. Es allí donde el Estado nacional anterior no lo garantizó”, remarcó Uñac.

Al cierre, detalló lo logrado con esta nueva entrega: “Hoy 611 pensiones otorgadas con un trabajo coordinado entre el Gobierno nacional, el Gobierno provincial y también la participación de los intendentes. Vamos a seguir trabajando, hay un total de 2200 expedientes que se ve reducido porque 611 se entregan hoy; vamos a seguir poniendo todo lo necesario para que estos beneficiarios puedan alcanzar este derecho que ustedes alcanzan en la mañana de hoy, de la manera más pronta posible. Me parece que allí hacemos sentir entre todos que habitamos en un país federal, pero que además este es un país que empieza a reconocer los derechos a quienes así lo necesitan”, finalizó Uñac.

Por su parte, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Fernando Galarraga hizo hincapié en la importancia de lo acontecido en la jornada: “Esperamos que con estas 611 pensiones que entregamos hoy y con las 2200 que esperamos entregar próximamente, puedan sentir que el rumbo ha cambiado en nuestro país y que hay un Estado presente que los acompaña y que ha dado un primer paso, pero nuestro desafío es ir por mucho más. Para garantizar derechos, para ampliar el horizonte, para poder lograr que muchas de esas personas puedan dar el salto y pasar al mercado laboral. Para que se mejore la accesibilidad en todo nuestro país. Para que la discapacidad nunca más vuelva a ser una causa de migración y para que desde todos los puntos del país se tengan que ir familias enteras buscando mejores oportunidades”, remarcó Galarraga.

A su vez, la directora nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas, Paula Martínez resaltó el accionar de Nación que permitió el resurgimiento de dichas pensiones: “Cuando se inició esta gestión nos habían dejado 130 mil pensiones suspendidas, denegadas, detenidas, rechazadas. Ese es el trabajo que se está haciendo en pandemia con mucho sacrificio, trabajando con poca gente. Les agradecemos mucho el apoyo”.

En ese sentido, destacó: “Es fundamental saber que todas las pensiones que fueron denegadas se vuelven a revisar, todas las que negó la gestión pasada. Hay algunas que no tienen certificado médico y eso todo nuevamente lo vamos a revisar y vamos a indicarle cuáles son las alternativas y pasos a seguir cuando todavía falta documentación”, manifestó la funcionaria.

A continuación, el subsecretario de Gestión Institucional de Presidencia de la Nación, Julián Massolo posicionó a San Juan como uno de los actores principales en materia de inclusión social destacando que: “No es casual que uno de los primeros actos solemnes de entregas de estas pensiones sea en San Juan. Eso habla de la sensibilidad que tiene este Gobierno por las personas con discapacidad y la problemática situación en la que viven aquellas en las que han sido negados sus derechos. Hoy estamos acá con todo el equipo de la Agencia Nacional de Discapacidad, muy contentos. Es un hito que muestra cómo cambiar la norma de pasar a negar derechos a reconocerlos. Esperemos seguir estando en la provincia dando buenas noticias y acompañando la gestión”, destacó Massolo.

Al cierre, el ministro de Desarrollo Humano, Fabián Aballay instó a seguir por el camino de la igualdad social y construir un país cada vez más federal: “Esta jornada nos hace sentir que vivimos en un país federal. Esta visita de funcionarios nacionales nos hace sentir que somos parte de este país en el que también hay personas que tienen distintas necesidades. Cada vez que una persona inicia un trámite en el Estado, que muchas veces contempla una necesidad, un pedido, una inquietud, o que se reclaman derechos, genera en esas personas una gran expectativa”.

Continuando con la idea, el ministro resaltó que “esa expectativa vuelve a resurgir a partir del compromiso del Gobierno nacional de trabajar con las personas con discapacidad de poder abordar esta temática, de poder atender cada uno de estos expedientes que durante mucho tiempo y muchos años estuvieron encajonados sin ningún tipo de respuesta. Hoy desde el Gobierno nacional se reactiva el tema de las pensiones nacionales para todos los sanjuaninos y sanjuaninas que cumplan los requisitos para este trámite”, manifestó Aballay.