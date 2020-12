Uñac festejó los cinco años de gobernación con entrega de 121 viviendas

Este jueves el gobernador Sergio Uñac festejó los cinco años de gobernación con la entrega de 121 viviendas para las familias del asentamiento David Chávez de Pocito. La entrega de estas casas se trata de un día muy anhelado para quienes vivían en una de los asentamientos más populares de la provincia.

En este sentido, el gobernador expresó su alegría por cumplir un año más de Gobierno en la provincia. "En un año sumamente difícil nos hemos animado a no detener la obra pública. A buscar ese equilibrio entre la sanidad y la economía. Además de no detener el calendario de pagos", indicó.

"Estamos muy contentos de que estas 121 familias del asentamiento David Chávez puedan acceder a su vivienda. Esto es un ejemplo de que la obra pública nunca se paró y en ese sentido es que dentro de unos días vamos a realizar un sorteo para viviendas ubicadas en el departamento Albardón", agregó.

Por otro lado también se refirió a la ayuda que está brindando el Ejecutivo provincial a los municipios para que puedan pagar el plus de fin de año. "Cada municipio dará lo que se pueda pero vamos a girar 80 millones de pesos para ayudarlos. Cada municipio tiene autonomía propia para decidir y pagar", manifestó ante el móvil de Canal 13.

Por último el mandatario sanjuanino se refirió a la decisión que tomó el país trasandino de no usar el préstamo del BID para lograr avanzar en el Túnel de Agua Negra. "Me hubiese gustado informar otro tipo de información al respecto, somos respetuosos de la decisión de Chile pero nos preocupa mucho que chile no use el préstamo del BID para el túnel de agua negra", aseguró.

"Sabemos que esto es una oportunidad muy importante para ir en búsqueda del mercado asiático, pero Chile tiene otra visión y ahora tiene prioridades. De todas maneras vamos a seguir trabajando para que el próximo gobierno pueda potenciar este ansiado túnel porque la integración es importante, no solo acá sino en el mundo", concluyó.