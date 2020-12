Prepará el short y el bikini: los clubes a punto de habilitar sus piletas

Luego de que desde el Ministerio de Salud Pública emitieron un comunicado en donde anunciaron la habilitación de las piletas al aire libre, los clubes comenzaron a poner a punto sus piscinas para recibir a los socios. Uno de los encargados del Club Los Ángeles contó como se prepara este establecimiento para la nueva temporada de verano.

Desde el próximo viernes 18 de diciembre una gran cantidad de piletas que no se encuentran bajo techo, comenzarán a funcionar en la provincia de San Juan. Luego de que desde el sector de prensa de Salud Pública hicieran oficial esta determinación, los trabajadores de las distintas instituciones comenzaron a trabajar para poder estar listos para la apertura.

Acerca de esto Hernán Verón, encargado del mantenimiento del Club Los Ángeles, reveló que en este establecimiento empezaron a pintar la piscina con la que cuentan para que este en las mejores condiciones posibles para recibir a los socios. "Arrancamos ayer a las 20:30 y hoy hemos quedado a la misma hora para terminar el trabajo", expresó.

Finalmente Verón contó que por el momento no esta definido del todo el protocolo, por lo que no saben a ciencia cierta cuanta gente puede entrar a la pileta a la vez. "Esta pileta tiene unos 100 millones de litros de agua. Entran unas 60 personas pero el tema de los protocolos todavía no esta bien definido. Supuestamente va a poder funcionar al 30% del lugar y en la pileta van a estar un tiempo de 45 minutos por grupos", sentenció.