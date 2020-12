Aseguran que el 107 aún no puede reemplazar los médicos que renunciaron

Ya pasó una semana desde que 14 médicos renunciaron al servicio del 107. Es más, este lunes fue la última jornada en la que los profesionales prestarán servicios. Ante este marco, desde el Sindicato Médico aseguraron en Banda Ancha que aún no pueden cubrir el cupo que dejarán los salientes.

'Hoy termina el último día de trabajo de los 14 médicos del 107. Ahora salen a buscar gente. Han estado funcionando este fin de semana con 2 o 3 médicos, de 12 ambulancias tituladas', apuntó Daniel Sanna, titular del sindicato, a Canal 13.

En tanto, el profesional señaló que desde la empresa prestadora 'salieron a buscar médicos a San Luis y a Mendoza', pero que esta búsqueda quedó trunca. 'No han conseguido cumplir con el convenio que tienen con el Ministerio de Salud Pública', dijo.

En cuanto a la denuncia, Sanna indicó que la repartición de Gobierno 'no toma las medidas que tiene que tomar' y que por eso 'no se sabe cómo van a garantizar el servicio'. Para esto, deben tener la cantidad necesaria y no la han tenido nunca. 'Quien suba arriba de una ambulancia debe estar preparado y hay gente que no está preparada', acentuó.

Por último, el médico hizo hincapié en la lucha que mantiene el sector sindical con el servicio y destacó que 'el conflicto con el 107 no termina con la renuncia porque tenemos una denuncia con ellos por falta de aportes, el conflicto va a seguir más allá de que suplan a algunos profesionales'.