Conmoción por un niño grave tras recibir un ataque de convulsiones

Un menor de 7 años, de Chimbas, quedó grave tras recibir varios ataques de convulsiones el pasado viernes. Se trata de Cristofer, un pequeño con retraso madurativo que se encuentra internado en el área de Terapia Intermedia del Hospital Rawson y conectado a un respirador artificial, según comentó su madre, Gimena Bolado a Canal 13.

‘La última convulsión había sido hace 3 años, hasta el viernes estaba bien, pero en un momento de la tarde lo noté raro, y al instante supe que era otra de sus convulsiones e inmediatamente lo llevé al Rawson’, relató su madre afectada por la salud de su hijo.

Ya en el centro de salud capitalino, Cristofer fue atendido desde las 7 de la tarde hasta las 3 de la madrugada, cuando los médicos lograron controlarles las contantes convulsiones. ‘El corazón le empezó a fallar y sufrió una cardiopatía y por eso lo tuvieron que entubar’, contó Gimena.

Cristofer se encuentra conectado a un respirador artificial, ya que sus pulmones no están funcionando de manera óptima, después del ataque. La madre contó que los médicos que lo están atendiendo, le dijeron que debían esperar a ver cómo reacciona el menor a la nueva medicación.

El nene está internado en el área de terapia intermedia, hasta que se descarte totalmente que no tiene Covid 19. El pasado viernes cuando ingresó al Rawson le realizaron un hisopado, del cual le dieron el resultado este lunes. Afortunadamente, le dio negativo, de todos modos, los profesionales que lo están atendiendo le realizarán un test rápido para descartar totalmente que no esté infectado.

‘Lo llevaron a terapia intermedia porque es ahí donde llevan a los niños con Covid o casos estrechos que esperan el resultado’, precisó Gimena. Si el resultado del test rápido le da negativo, Cristofer será trasladado a Terapia Intensiva, donde permanecerá conectado a un respirador artificial, aguardando su recuperación esta semana.

‘Ayer no lo pudo ver y hoy me lo dejaron ver un poco. Por lo menos, lo pude ver desde lejos, para él es importante que sepa que no está solo, que tiene a su madre cera que lo está acompañando’, contó su madre.