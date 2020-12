Semana de escándalos para un bar sanjuanino: video, denuncia y escrache

En menos de una semana, un bar sanjuanino sumó dos escándalos. El primero fue por un conflicto con un local vecino por una pared y ahora fueron escrachados por músicos que los acusaron de no haberles pagado lo acordado por una actuación.

En las redes sociales, el músico Maximiliano Castro publicó un video en el que se puede escuchar el reclamo mientras filma a una de las encargadas del lugar. “Me vas a pagar lo que me tenes que pagar y te voy a filmar y escrachar adelante de todo el mundo”, dice el artista en las imágenes difundidas.

Junto al video, compartió su versión de lo ocurrido por la noche del sábado pasado. “Es la segunda vez que los dueños de SOL CIRQA no respetan nuestro trabajo. La verdad que como banda A TODO TRAPO siempre tratamos de dar lo mejor en un show, de invitar a nuestro público que pasen una hermosa noche y que los dueños del bar no lo valoren molesta y más molesta que habiendo acordado un precio por hacer nuestro trabajo y cuando terminamos no nos quieran pagar”, escribió el músico. Además, dijo que los trataron de “negros mugrientos”.

El artista contó que le habían cobrado al bar 18.000 pesos por su actuación. Sin embargo, al finalizar el show solo les querían pagar solo 11.000 pesos, lo que derivó en el reclamo de los músicos. En dialogo con Tiempo de San Juan, Castro dijo que les terminaron pagando 16.500 pesos y que además los insultaron. "Se nos cagaban de risa y nos decían negros de mierda, vayan a laburar", indicó.

El artista comentó que realizó la denuncia en la Comisaría 2º ya que recibió amenazas por teléfono.

“Optamos por hacer esto público para que ninguno de nuestros colegas les pase, para que no aguantemos más este tipo de atropello. Pedimos respeto por nuestro trabajo, pedimos respeto por la gente que fue a vernos y pagó un derecho de show para vernos y esta gente se dejó su plata”, escribió Castro en su cuenta de Facebook.

En el mismo posteo, agregó que “Gustavo Aróstica me envió mensajes para que me quedara tranquilo que me iba a pagar el saldo, pero después no me respondió más las llamadas ni mensajes. Su novia Nadia Mercado se nos cagaba de risa en la cara y nos trató de negros mugrientos”.

Cabe recordar que el viernes pasado, los propietarios de Sol Cirqa se vieron envueltos en un escándalo con un local vecino por una pared. Pablo Aragón, socio del local gastronómico que se instalará donde era la lomoteca Tizziano, contó que el dueño de Sol Cirqa, Gustavo Aróstica les bajó una pared de durlock a mazazos.

Aragón comentó que junto a su socio habían edificado una pared de durlock al lado del vidrio que divide la medianera entre ambos bares. Como el local que pronto abrirá sus puertas es un bar cervecero, la idea de sus comerciantes es colocar una pared de durlock para promocionar las marcas de las cervezas artesanales que van a vender.

Según Aragón, una vez que la pared estaba colocada, se cruzó Aróstica para amenazar de forma prepotente a su socio. El hecho terminó con una denuncia en la Comisaría 4º. "Nosotros queremos solucionar bien las cosas, pero no nos gusta esto que pasó de forma tan violenta. Le queremos poner la fe y esperanza de que todo va a salir adelante en buenos términos", comentó el dueño del local en Compacto 13 el pasado viernes.