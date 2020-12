ATSA reclama una 'vuelta de favores' a las clínicas privadas

Pasó agosto, septiembre y octubre, meses donde el brote de coronavirus puso a prueba el sistema sanitario sanjuanino. Sobre el fin del año, desde la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina comenzaron remarcar que es hora de volver a la normalidad. En este sentido, Alfredo Duarte, secretario general de la sede en San Juan, señaló que esto se traduce en mejores condiciones salariales y laborales.

'Estamos reclamando mejores condiciones laborales, en el sector privado se trabaja 44 horas semanales. Estamos pidiendo una reducción, estamos pidiendo que se le otorgue el equipo necesario de protección y también el pago de un plus', afirmó Duarte a Canal 13.

El secretario general explicó que el contexto de pandemia llevó a que el sector hiciera un esfuerzo para no caer económicamente. 'Luego de arduas reuniones se redujo el sueldo del personal, además de las ayudas del gobierno con el ATP, que significó pagar el 50% del salario. También hubo acuerdo con la Obra Social Provincia que ha adelantado pago por futuras prestaciones, pero nada de esto ha favorecido a los trabajadores de la sanidad', indicó.

Si bien el clima entre el sindicato y el Colegio Médico aún es estable, Duarte asegura que 'por ahora no se ha perdido el diálogo'. Sin embargo, no descartó la posibilidad de medidas de fuerza 'si no hay respuestas'.



RENUNCIAS EN EL SERVICIO DE AMBULANCIAS 107

En cuanto al conflicto que atraviesa el sector médico en la prestación del servicio de ambulancias, Duarte afirmó que en relación a trabajadores de la sanidad 'se está cumpliendo el convenio colectivo de trabajo'. Pero, no ocultó que haya 'algunas diferencias' con la empresa a cargo del servicio.