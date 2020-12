Los abortos acompañados por socorristas aumentaron casi un 90% en 5 años

De enero a septiembre del 2020, 544 mujeres abortaron acompañadas por socorristas en San Juan. Así lo informaron desde Las Hilarias, una colectiva que asiste y acompaña a las personas con capacidad de gestar que deciden recurrir al aborto. Teniendo en cuenta que en el año 2015 acompañaron a 67 casos, el porcentaje de aumento es casi de un 90%.

El dato surge en medio del tratamiento del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que se lleva a cabo desde este lunes en el Senado, tras obtener media sanción en la Cámara Baja del Congreso la semana pasada.

Según la agrupación, que forma parte de Socorristas en Red a nivel nacional, este año asistieron a talleres informativos 610 personas y de las cuales 544 abortaron. Fueron (hasta el momento) 118 casos más que en todo el 2019, cuando asistieron a 477 personas de las cuales 426 abortaron.

Los datos año a año.

En 2020 asistieron 610 y acompañaron a 544

En 2019 asistieron 477 y acompañaron a 426

En 2018 asistieron 313 y acompañaron a 275

En 2017 asistieron 93 y acompañaron a 82

En 2016 asistieron 67 y acompañaron a 62

En 2015 asistieron 67 y acompañaron a 67

En 2014 asistieron 8 y acompañaron a 8

Cabe aclarar que los datos expuestos corresponden solo a los casos tratados por Las Hilarias. San Juan no difunde cifras oficiales sobre interrupciones de embarazos legales y tampoco hay registros de los abortos clandestinos. Sin embargo, existen.

“De acuerdo a las estimaciones nacionales que reconoce el Ministerio de Salud de la Nación (en base a la investigación de Mario y Pantelides), es probable que la cantidad de personas que abortan en San Juan sea mucho mayor a lo que indican nuestros registros. Lo que da cuenta de la urgencia de legislar y generar políticas públicas que permitan ampliar el acceso a prácticas seguras y cuidadas de aborto”, indicaron desde a organización.

“Lo que nosotras hacemos es brindar información y acompañamiento a las mujeres y personas con capacidad de gestar que deciden abortar, para que lo hagan de una manera segura, afectuosa y cuidada, sin poner en riesgo su salud, es decir, un acompañamiento feminista. La información que brindamos es sobre cómo realizar un aborto con medicación, es decir con Misoprostol, utilizando el protocolo de la OMS y del Ministerio de Salud de la Nación”, explicaron.

¿Cómo es el abordaje de los casos?

Las personas que así lo requieren se comunican primeramente a la línea pública de Las Hilarias.

Las telefonistas que recepcionan este primer llamado les consultan algunas cosas importantes a tener en cuenta, como su FUM (fecha de última menstruación), cómo corroboraron el embarazo, etc. y luego coordinan el día y horario en que podrán tener un taller informativo grupal donde las Socorristas les brindarán toda la información que necesitan sobre cómo es el procedimiento, qué cosas son importantes tener en cuanta, cuáles son los síntomas normales y esperables, cuáles no, etc.

En este mismo encuentro grupal, luego de brindar la información, se llena con cada una de las personas que asistieron o participaron del taller, una encuesta a la que llamamos "La Protocola", que es la herramienta que luego nos permite sistematizar los datos de acompañamientos, esos datos que nos permiten decir quiénes son las personas que abortan acompañadas por socorristas en red. Es una herramienta que se utiliza en todas las colectivas presentes en más de 50 ciudades de país que forman parte de esta Red, no solamente acá en San Juan.

Luego de este taller, se las acompaña telefónicamente durante sus procesos de aborto, para que puedan sentirse acompañadas y puedan ir consultando cualquier duda que les surja.

¿Cómo es el procedimiento para abortar?

Esta información está disponible en nuestra página: socorristasenred.org

En la página, además de encontrar esta información, también se puede acceder a los números de teléfono de cada colectiva por zona, provincia, entre otras cosas de interés.

¿Cuáles son los principales temores de las personas que llegan en busca de un aborto?

Miedo a ser juzgadas, a que les pase algo malo, a no poder resolver su situación.

¿Cuál es el asesoramiento post aborto?

Siempre se las sigue acompañando, para que también elles nos vayan contando sus síntomas y poder saber si deben acudir a una guardia médica o no. También propiciamos que realicen un control médico a la semana de haber abortado, y así poder corroborar que todo salió bien, dónde también pueden solicitar algún método anticonceptivo, por ejemplo. Pero la decisión de hacerlo o no es de la persona que acompañamos. Tratamos de brindar todas las opciones y recomendaciones disponibles.

¿En caso de complicarse el procedimiento, cómo actúan?

Siguiendo las recomendaciones de las instituciones antes mencionadas, les indicamos que vayan a una guardia médica para recibir atención sanitaria.

¿Alguna experiencia difícil que les haya tocado atravesar?

Que las personas compartan un pedacito de sus vidas con nosotras siempre nos atraviesa, nos afecta y nos interpela. Por lo tanto, si la experiencia de vida de la persona en ese momento es compleja, por ejemplo, en situaciones de violencia de género, para nosotras será quizás difícil, justamente porque nos afecta.

¿Cuántas socorristas participan en la organización?

Actualmente somos 10 Socorristas que participamos en la provincia y más de 500 en todo el país.

¿Cómo funciona?

Acompañadas por toda la Red, que es enorme y muy organizada.

Tenemos ciertos acuerdos a nivel nacional, y también como grupalidad, éstos últimos relacionados a las particularidades de nuestro contexto local. Estos acuerdos surgen de las experiencias de acompañamiento y de la formación constante que esto implica, y nos ayudan a organizar mejor nuestro hacer socorrista para que dichos acompañamientos sean de mejor calidad, como se lo merecen las personas que acuden a nosotras.

¿Cómo se financian?

Nos autogesiontamos de distintas formas, como por ejemplo vendiendo remeras, libros, y distintos artículos con nuestras consignas.

También recibimos aportes de compañeras, docentes, profesoras cercanas a nuestra lucha, y personas en general que desean colaborar de alguna manera.

¿Qué significa la media sanción del proyecto de ILE en Diputados?

Es un reconocimiento necesario a las luchas de las compañeras en los últimos años, un cuerpo de diputadas y diputados legislando para la ampliación de derechos, la construcción de un país con mayor justicia social.

¿Cómo vivieron el debate?

Con muchas emociones encontradas, acompañadas entre nosotras, planificando acciones necesarias al tratamiento en el senado.

¿Qué expectativa tienen para el tratamiento en el Senado?

La expectativa es que finalmente se apruebe gracias a la articulación estratégica entre diputadas y senadoras y a la insistencia de movimientos sociales en las calles.