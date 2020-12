Capital: se grabó para escrachar a un 'playero' y lo golpearon

'Quiero hacer esta denuncia a esta playa de estacionamiento a la cual deje mi vehículo, al llegar me di cuenta que le faltaba el espejo retrovisor del lado del acompañante, le pregunté a la persona que estaba (el señor que se ve en el video) y me responde nose..!!!', afirma Martín Vega, un usuario de Facebook que subió un video para reclamar por la rotura.

La playa en cuestión, según describe y se visualiza, es la ubicada en calle Mendoza, a metros de avenida Libertador. En el video, el usuario comienza con la queja y describe la situación. En eso, el playero se acerca y lo agrede con un cabezazo.

'Me dijo venite el sábado al medio día que te lo voy a pagar, resulta que fui y el hombre no me quiso reconocer el espejo, siendo que se COMPROMETIÓ a pagarlo. Es así como me recibe agrediéndome, la verdad nose si esta playa funciona como corresponde si tiene todo para estar habilitada', afirma en su post de Facebook.

En tanto, en el video, tras el golpe, ambos comienzan a lanzar insultos y, con eso, termina la filmación.